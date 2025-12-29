México ve en Fitur un "escaparate perfecto" para mostrar su diversidad cultural y reforzar alianzas comerciales

La celebración de la Copa Mundial de Fútbol, que tendrá a México como anfitrión de tres sedes, se alinea en el calendario con la edición de Fitur 2026, creando una coyuntura que permitirá destacar la infraestructura turística, las condiciones de seguridad y la capacidad logística de este destino, según palabras de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez. La funcionaria explicó, en una entrevista concedida a Ifema Madrid y publicada por este organismo, que esta coincidencia se configura como una oportunidad estratégica para afianzar la imagen internacional del país y atraer inversión, así como para fortalecer las relaciones comerciales, en particular con los mercados europeos.

En el marco de la próxima feria internacional de turismo en Madrid, México apostará por presentar un modelo de turismo enfocado en la sostenibilidad, la inclusión y la prosperidad compartida, alineándose con los lineamientos de la Unesco. Según detalló Ifema Madrid, la secretaria Rodríguez identificó a Fitur como el escenario más adecuado para difundir la diversidad cultural y natural que distingue al país, y reiteró que México será socio destacado en la edición de 2026. El evento, en palabras de la funcionaria retomadas por la entidad organizadora, servirá también para fortalecer lazos con actores clave de la industria y promover un turismo responsable, capaz de generar beneficios a nivel local y global.

El enfoque estratégico contempla el anuncio de nuevas rutas y la promoción de experiencias consideradas auténticas, vinculadas al patrimonio natural, la riqueza gastronómica y las tradiciones locales de México. Según la información proporcionada por Ifema Madrid, Rodríguez puso énfasis en la relevancia de los llamados “pueblos mágicos” y los destinos emergentes, que se integrarán a la oferta que el país expondrá en el contexto de la feria. La visión, explicó, está orientada hacia prácticas turísticas que favorezcan la inclusión de comunidades y la conservación de su herencia cultural, dentro de los parámetros que fijan los organismos internacionales de protección del patrimonio.

El medio organizador remarcó que, de acuerdo con los datos recopilados, México superó los 79 millones de visitantes internacionales en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025. Este volumen de llegadas, que la secretaria de Turismo caracterizó como un ejemplo de crecimiento sostenible, se interpreta oficialmente como una demostración del posicionamiento competitivo y la proyección internacional del país como destino. Rodríguez, citada por Ifema Madrid, reafirmó que estos indicadores consolidan el atractivo de México en el contexto mundial y potencian el interés para consolidar alianzas y generar nuevas oportunidades de negocio en la industria turística.

Durante la entrevista, la titular de Turismo describió también las características que distinguen la oferta nacional. Insistió en que México es un crisol de culturas indígenas, tradiciones que se expresan en eventos como el Día de Muertos, una variedad de lenguas originarias que suman 68 y una riqueza natural que abarca desde selvas extensas hasta zonas desérticas. La gastronomía mexicana, reconocida por diversas instituciones y organismos internacionales, figura como uno de los pilares fundamentales de la proyección turística del país, según destacó la funcionaria en el diálogo difundido por Ifema Madrid.

En torno a la estrategia para Fitur, el medio organizador puntualizó que la comitiva mexicana pondrá especial atención en prácticas turísticas comunitarias y responsables, subrayando la necesidad de que el crecimiento de la industria se mantenga alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otros lineamientos de la Unesco. Rodríguez señaló que la presentación ante el foro internacional tendrá como ejes principales la promoción de nuevas rutas, la visibilidad de destinos poco explorados y la exhibición de experiencias que reflejen la autenticidad y el compromiso social de las comunidades mexicanas involucradas.

El anuncio realizado por la secretaria de Turismo y publicado por Ifema Madrid contextualiza el rol que el país buscará desempeñar durante Fitur 2026, situándose como destino líder en la atracción turística y en el establecimiento de acuerdos comerciales que favorezcan el desarrollo sectorial. Los datos proporcionados en la entrevista confirman también la relevancia de la economía turística en el escenario nacional y la apuesta por modelos de gestión que aseguren tanto la prosperidad de las comunidades locales como la preservación de su patrimonio.

Finalmente, de acuerdo con los contenidos divulgados por Ifema Madrid, la interlocutora oficial subrayó la intención de México de compartir con la comunidad internacional un enfoque de turismo que priorice experiencias únicas, participación de actores locales y la protección tanto del entorno natural como del legado cultural del país.