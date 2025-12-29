La Princesa Leonor y la Infanta Sofía, al volante de la complicidad: las fotos inéditas de la Casa Real

Sentada entre personalidades internacionales como Serena Williams y el escritor Eduardo Mendoza durante una cena tras el concierto de los Premios Princesa de Asturias, la infanta Sofía quedó captada en una de las imágenes inéditas que forman parte de una iniciativa llevada adelante por la Casa Real. Este “álbum íntimo”, según publicó la Casa Real y reportó el medio, reúne veinte fotografías que condensan los momentos más destacados del año 2025 en la vida de la hija menor de los reyes. El recorrido visual, difundido en redes sociales, no solo busca mostrar su crecimiento en la esfera pública y privada, sino que también se inscribe en una renovada práctica institucional de transparencia y acercamiento a la ciudadanía.

De acuerdo con la información divulgada por la Casa Real, la publicación de este carrusel de imágenes responde a una nueva tradición navideña instaurada en la Zarzuela, consistente en mostrar anualmente las mejores instantáneas de cada miembro de la familia real. Esta iniciativa había comenzado con la Reina Letizia y el Rey Felipe VI, seguida por la princesa Leonor, y ahora se centra en la infanta Sofía. Las veinte fotografías seleccionadas abarcan tanto eventos institucionales como episodios personales y familiares que hasta el momento no se habían dado a conocer al público.

Entre los acontecimientos encontrados en este álbum destacan el decimoctavo cumpleaños de la infanta Sofía celebrado en los jardines del Palacio de la Zarzuela y su finalización del Bachillerato Internacional en el internado de Gales, donde estuvo acompañada por los reyes. La Casa Real subrayó que estas imágenes buscan reflejar no solo los logros académicos sino también las transiciones personales y las distintas etapas por las que transita la infanta.

En la esfera pública, el álbum incluye fotografías de Sofía en el desfile del 12 de octubre, así como sus participaciones en actos de premios y audiencias oficiales. El hecho de que su imagen se vincule a actividades institucionales demuestra, según detalló la Casa Real en sus plataformas, la asunción gradual de un papel público más definido por parte de la infanta, en sintonía con la evolución de su papel dentro de la monarquía.

Uno de los momentos más comentados surgió a raíz de la foto en la que se puede ver a Sofía de copiloto junto a la princesa Leonor, quien conduce un Seat 600 durante la visita a Valdesoto, localidad asturiana reconocida como Pueblo Ejemplar. Esta escena, que ya había sido parcialmente difundida en las imágenes dedicadas a la heredera, refuerza el vínculo y la complicidad entre las hermanas. Según consignó la Casa Real, estos gestos cotidianos contribuyen a humanizar la imagen de la familia real y permiten observar dinámicas familiares pocas veces vistas en público.

Otro elemento destacado en la selección es la fotografía en la que la infanta aparece compartiendo mesa junto a figuras premiadas de renombre internacional, como la tenista estadounidense Serena Williams y el escritor barcelonés Eduardo Mendoza. El medio informó que este tipo de encuentros posiciona a Sofía en un contexto de proyección internacional, en el que interactúa con personalidades de distintas áreas, alineándose con el perfil que la institución busca comunicar.

La trayectoria académica de Sofía también ocupa un lugar central en el álbum. La Casa Real comunicó que tras su paso por Gales, la infanta comenzó estudios universitarios en Lisboa, optando por un grado combinado de relaciones internacionales, política y economía. El plan académico, de naturaleza itinerante, establece que cursará el siguiente año en París y luego en Berlín, lo que según detalló la Casa Real, apunta a la formación de una figura con amplia perspectiva internacional y capacidad para desenvolverse en diferentes ámbitos europeos.

A través de la combinación de imágenes de estudio, actividades familiares y compromisos oficiales, la Casa Real pretende proyectar la imagen de una joven discreta pero decidida, preparada para asumir nuevas responsabilidades requeridas en la institución. El medio enfatizó que la difusión de este tipo de álbumes persigue dotar de una mayor transparencia y conexión social a la monarquía, en línea con las tendencias comunicativas actuales.

La publicación de estas fotografías ha generado un amplio debate en redes y espacios mediáticos, tanto por el carácter privado de algunas escenas como por la apertura que supone para una institución históricamente recelosa de su intimidad. Observadores consultados por la Casa Real consideran que la iniciativa responde tanto al deseo de modernización como a la estrategia de dar visibilidad a las nuevas generaciones de la familia real española, especialmente en un momento en el que la princesa Leonor y la infanta Sofía atraviesan importantes etapas personales y de formación.

Las imágenes, según concluyó la Casa Real en sus publicaciones, buscan otorgar una visión completa de la evolución de la infanta Sofía durante 2025, reflejando su vida académica, sus lazos familiares y su creciente peso en la agenda institucional. Cada fotografía contribuye a dibujar el perfil de una figura pública en transformación, enmarcada dentro del nuevo enfoque de transparencia y comunicación que la Zarzuela está impulsando en los últimos años.