Isco Alarcón se somete a una artroscopia en el tobillo derecho y queda pendiente de evolución

La intervención artroscópica llevada a cabo en el tobillo derecho de Isco Alarcón se produjo después de que el tratamiento conservador no propiciara la mejoría esperada, según informó el Real Betis en un comunicado oficial emitido este lunes. Esta situación llevó al mediocampista andaluz y al equipo médico del club verdiblanco, encabezado por el doctor Leyes, a consensuar un cambio en el abordaje terapéutico y proceder de forma anticipada con la “limpieza articular” en la zona afectada. El procedimiento quirúrgico se había contemplado desde el principio como una opción si la evolución del futbolista no resultaba satisfactoria, explicó la entidad.

El Real Betis detalló en su comunicado que el regreso de Isco a la competición dependerá de la evolución que presente en las próximas semanas, sin establecer plazos concretos para la recuperación. La incertidumbre sobre los tiempos de retorno quedó patente, ya que la respuesta al tratamiento postoperatorio será determinante para conocer cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos y partidos oficiales.

De acuerdo con el club, Isco había iniciado el proceso de recuperación mediante un tratamiento conservador basado en infiltraciones de factores de crecimiento. Este método buscaba favorecer la regeneración del tejido en la zona lesionada y evitar la necesidad de intervención quirúrgica. No obstante, ante la falta de mejora, tanto el futbolista como los servicios médicos del equipo acordaron acelerar la opción quirúrgica, realizada mediante artroscopia.

El historial reciente de lesiones del centrocampista andaluz ha condicionado su participación en la actual temporada. Según publicó el Real Betis, antes de la lesión en el tobillo derecho, Isco ya había sufrido una fractura de peroné, incidencia que también limitó su continuidad en la plantilla. En lo que va de temporada, el jugador únicamente ha disputado un partido de la Liga Europa y uno de la LaLiga EA Sports, encuentro en el que aportó una asistencia.

La entidad incluyó en su mensaje que la evolución del jugador será evaluada periódicamente para decidir los siguientes pasos a seguir y determinar cuándo estaría en condiciones óptimas para el regreso a la competencia profesional. El club subrayó que cualquier decisión sobre la vuelta de Isco a la actividad deportiva se tomará bajo estricta supervisión médica, con base en su progreso clínico.

Esta situación supone un nuevo desafío para el Real Betis, que afronta la ausencia de uno de sus jugadores destacados mientras espera la recuperación completa de Alarcón. La articulación de estrategias médicas y deportivas quedará en primer plano ante la falta de certezas sobre los plazos de rehabilitación. El club mantiene el seguimiento y la comunicación sobre la evolución de Isco conforme avance el proceso de recuperación.