Hallan el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Íllora durante el temporal de lluvia

La decisión del Ayuntamiento de Zujaira de declarar tres días de luto y suspender todas las celebraciones previstas durante el periodo festivo marca la reacción oficial tras el fallecimiento del joven natural de esta pedanía perteneciente a Pinos Puente. El motivo de este duelo se debe a la localización del cuerpo sin vida del motorista que había desaparecido el domingo por la tarde en Íllora, provincia de Granada, después de que las intensas lluvias provocaran que fuera arrastrado por la corriente de un arroyo. Según informó Europa Press, el hallazgo se produjo de madrugada gracias a la intervención de voluntarios especializados en espeleología, quienes mantuvieron las labores de búsqueda durante la noche.

El Ayuntamiento de Íllora confirmó la noticia a través de los canales oficiales de la Policía Local, lamentando el desenlace y anunciando la cancelación de las concentraciones de búsqueda que estaban planificadas para la mañana de este lunes. Autoridades municipales de ambos términos contactaron con la radio pública andaluza, Canal Sur Radio, para dar cuenta de los hechos. Antonio Salazar, alcalde de Íllora, detalló que el joven circulaba en motocicleta por un camino asfaltado junto a un acompañante cuando intentaron atravesar el cauce del arroyo, una vía habitualmente transitable.

Según amplió Canal Sur Radio, el siniestro se produjo en la carretera GR-3409, que conecta Puerto Lope y Obéilar, a raíz del desbordamiento del Arroyo de la Cañada a consecuencia de las intensas precipitaciones. En el momento de cruzar, la corriente arrastró al motorista de Zujaira, mientras que su amigo logró ponerse a salvo y notificó la desaparición aproximadamente a las 13:00 horas.

El despliegue de búsqueda incluyó la participación de la Guardia Civil, los Bomberos de Granada, la Policía Local de Íllora, la Unidad Aérea de la Guardia Civil, el equipo Pegaso, patrullas de Seguridad Ciudadana, el Grupo de Rescate en Montaña de la Guardia Civil y servicios sanitarios. Tanto los ayuntamientos de Íllora como el de Zujaira agradecieron públicamente la labor de los voluntarios y de los profesionales de los distintos cuerpos de emergencia, según consignaron en sus redes sociales.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el alcalde de Zujaira, Iván Fernández, expresó su gratitud hacia quienes participaron en la búsqueda, tanto en su localidad como en la vecina Íllora, y trasladó el pésame institucional a la familia y allegados del joven. Los comunicados oficiales remarcaron el esfuerzo conjunto de voluntarios y equipos profesionales en unas labores marcadas por la complejidad y el riesgo vinculados al temporal.

De acuerdo con información aportada por el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, este suceso representa la segunda víctima mortal registrada en la comunidad autónoma a causa del actual episodio de intensas lluvias, después de que fuera encontrado sin vida también este domingo un hombre que había desaparecido en el cauce del río Fahala, en Alhaurín el Grande (Málaga). Las labores de búsqueda continúan en la zona de Málaga, dado que permanece desaparecida una segunda persona en ese municipio.

La tragedia ocurrida en Íllora pone de manifiesto las consecuencias inmediatas y los riesgos asociados al tránsito por cauces habitualmente secos en situaciones de fuertes lluvias. El suceso ha generado numerosas muestras de apoyo hacia las familias afectadas y ha motivado el duelo oficial en Zujaira, interrumpiendo las actividades en un contexto marcado por las festividades tradicionales.