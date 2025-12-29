Elma Saiz reprocha a Feijóo su "silencio atronador" con el desalojo del antiguo B9 en Badalona

El superávit presupuestario de Badalona, que asciende a 60 millones de euros y se ha mantenido durante varios años, generó un fuerte cuestionamiento sobre la gestión municipal tras el reciente desalojo de personas migrantes del antiguo instituto B9 en esa localidad. De acuerdo con Europa Press, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señaló que la expulsión se produjo en pleno mes de diciembre, afectando a personas de origen migrante, quienes quedaron sin techo y se vieron obligadas a dormir en la calle. Saiz destacó la contradicción entre los fondos económicos disponibles en el municipio y la falta de protección de los derechos humanos básicos en este contexto, presentando esta situación como el eje de una crítica pública al Ayuntamiento.

Durante una entrevista difundida por la Cadena Ser y recogida por Europa Press, la titular de Inclusión reprochó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, su "silencio atronador" ante el desalojo del instituto B9. Según la ministra, este silencio refleja una falta de postura pública frente a lo que definió, según palabras citadas por Europa Press, como un "ejercicio de inhumanidad, racismo y xenofobia" por parte de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona y líder local del PP. Saiz hizo referencia al eslogan utilizado por García Albiol durante la campaña electoral, "limpiando Badalona", para subrayar lo que considera actitudes discriminatorias en la gestión municipal.

La ministra Saiz criticó que Feijóo, al que calificó como "el moderado", no haya reaccionado públicamente ni haya emitido ninguna declaración ante los hechos acontecidos en Badalona, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. Para la ministra, esta ausencia de respuesta institucional y de condena política hacia el comportamiento del alcalde agrava la percepción de "deshumanización" en las prácticas municipales respecto a los migrantes afectados.

El desalojo del antiguo instituto B9 se produjo durante los meses de invierno y, según la versión detallada por Europa Press, dejó a decenas de personas de origen extranjero en situación de calle, pese a la existencia de un considerable superávit en las arcas públicas municipales. La pregunta planteada por Saiz respecto al destino de estos recursos financieros públicos añade un elemento de presión política sobre la gestión del alcalde García Albiol y sobre la respuesta del Partido Popular en niveles superiores.

Europa Press mencionó que la crítica de Saiz se dirige tanto al alcalde, por la ejecución del desalojo y la gestión de los recursos municipales, como al líder nacional del PP, por no manifestarse ante las repercusiones sociales del operativo. Saiz llamó la atención sobre el hecho de que las personas expulsadas no recibieron alternativas de alojamiento inmediato y recalcó que la actuación se limitó exclusivamente al grupo migrante, una situación que, en opinión de la ministra, vulnera principios básicos de convivencia y protección social.

El episodio ha elevado la tensión política en torno a las políticas migratorias y las prácticas de los gobiernos locales en materia de inclusión, especialmente en ayuntamientos con elevado superávit. La portavoz del Gobierno cuestionó públicamente la falta de planes sociales concretos para estos colectivos y recordó la responsabilidad institucional en garantizar el respeto de los derechos fundamentales, incluso en contextos presupuestarios favorables como el de Badalona, según publicó Europa Press.

García Albiol, quien ha sido objeto de críticas reiteradas por iniciativas administrativas y mensajes asociados a la seguridad y a la convivencia, fue nuevamente el centro de la polémica tras la descripción hecha por Saiz sobre el impacto humano de la medida. De acuerdo con Europa Press, la ministra no solo vinculó el desalojo al contexto de la inmigración y la discriminación, sino también al debilitamiento de los lazos sociales en la ciudad cuando, pese a los recursos económicos disponibles, se opta por actuaciones represivas frente a la exclusión social.

El papel del Partido Popular y su aproximación a los asuntos migratorios volvió al debate a raíz de estos acontecimientos, dado el señalamiento directo hacia Feijóo por su ausencia de posicionamiento público. Según reportó Europa Press, el silencio del líder popular ha alimentado demandas de explicaciones y de posicionamientos claros por parte del principal partido de la oposición. Saiz reclamó una mayor implicación de los dirigentes nacionales, especialmente cuando la actuación de los representantes locales genera amplio debate social y mediático sobre la gestión de la inmigración y los derechos humanos.

El trasfondo de esta controversia pone en foco tanto las políticas de integración como la utilización de los recursos municipales. La insistencia en la cifra de superávit pretende evidenciar contrastes entre capacidad financiera local y la cobertura de necesidades sociales urgentes, conforme detalló Europa Press en su cobertura. La situación producida en Badalona se suma así al debate estatal sobre la respuesta institucional a la creciente vulnerabilidad de población migrante y al papel de los liderazgos políticos en la protección de los derechos fundamentales.