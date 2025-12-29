Agencias

El sorteo de la Copa del Rey Juvenil 2025/26 tendrá lugar el 7 de enero

La próxima edición del certamen nacional de fútbol de base conocerá el calendario y los cruces de dieciseisavos el miércoles en Las Rozas, con 32 clubes clasificados y el actual campeón buscando revalidar el trofeo entre el 11 y 14 de marzo

Guardar

El FC Barcelona afronta la defensa del título logrado en la última edición de la Copa del Rey Juvenil, obtenida el año pasado en Extremadura, con su participación ya confirmada entre los 32 equipos que disputarán el certamen. El inicio del torneo tendrá lugar a partir de los dieciseisavos de final, programados para los días 17 y 18 de enero. Según detalló el medio, el sorteo que definirá el cuadro de emparejamientos se celebrará el próximo miércoles 7 de enero a las 17:30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este evento determinará el calendario y las confrontaciones iniciales del campeonato, marcando el punto de partida de la 74ª edición de la competición.

De acuerdo con la información reportada, el sorteo reunirá a los representantes de los 32 clubes clasificados, quienes conocerán la ruta deportiva que deberán recorrer en busca del trofeo. El medio indicó que la organización empleará cinco bombos para distribuir los equipos en las distintas eliminatorias, un sistema habitual en este tipo de competiciones que permite asignar rivales a partir de criterios deportivos y de grupo. La estructura competitiva está conformada por los cuatro primeros clasificados de cada uno de los siete grupos de la División de Honor Juvenil, más los cuatro mejores quintos, lo que completa el cuadro de equipos elegidos para esta edición.

La secuencia de la Copa mantiene su formato eliminatorio. Según lo publicado, tras la ronda de dieciseisavos, los octavos de final se celebrarán el 28 de enero y los cuartos de final el 11 de febrero. La cita final con el trofeo se producirá en marzo: la conocida Final Four se llevará a cabo entre los días 11 y 14, etapa en la que se decidirá el campeón nacional de la temporada 2025/26. Como explicó el medio, la Final Four representa el desenlace del torneo y contará con la presencia de los cuatro clubes que logren superar las rondas previas.

El certamen forma parte de las competiciones de referencia en el fútbol base español, donde se citan los mejores equipos juveniles del país. De acuerdo con la información facilitada, los criterios de acceso se basan en el rendimiento deportivo en la División de Honor Juvenil, la máxima categoría de la franja de edad, lo que otorga un importante valor competitivo al torneo. Los sorteos y el calendario proporcionan una hoja de ruta que cada conjunto deberá afrontar durante los meses de enero, febrero y marzo.

La celebración del sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas constituye el punto de partida oficial para los preparativos de cada club, quienes ajustarán sus planificaciones en función de los rivales asignados. El medio detalló, además, que la edición contará una vez más con la participación de plantillas juveniles de clubes históricos y de canteras destacadas, así como de equipos que han alcanzado un rendimiento sobresaliente en sus grupos de origen. Entre estos, el FC Barcelona figura como defensor del trofeo e intentará revalidar el título que obtuvo la temporada anterior.

La competición, que llega a su 74ª edición, se desarrollará siguiendo estos tiempos establecidos, presentando un formato de eliminación directa que impulsa la exigencia entre los equipos. El sorteo, según publicó la fuente, tiene carácter público y marca el inicio del ciclo anual de la Copa del Rey Juvenil, sirviendo de antesala a los enfrentamientos que comenzarán a mediados de enero y culminarán con la designación del campeón en la primera quincena de marzo.

Temas Relacionados

Copa del Rey JuvenilFútbolFC BarcelonaDivisión de Honor JuvenilCiudad del Fútbol de Las RozasExtremaduraTorneo juvenilEquipos clasificadosFinal FourFútbol formativoEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Bertín Osborne aclara si tiene nueva novia: "Salgo todas las semanas con dos o tres distintas"

El presentador rechaza rumores sobre una relación sentimental con Sofía, una joven de origen brasileño, y confirma que mantiene su vida privada sin compromisos, saliendo frecuentemente a eventos acompañado de distintas amistades según declaraciones en televisión

Bertín Osborne aclara si tiene

La alemana Lea Schüller deja el Bayern Múnich y ficha por el Manchester United hasta 2029

La alemana Lea Schüller deja

Araujo y Olmo vuelven al trabajo en el Barça en el entrenamiento navideño de puertas abiertas

Araujo y Olmo vuelven al

Siria presenta el diseño de su nueva moneda nacional

El lanzamiento del nuevo billete en Damasco marca un hito económico, según el presidente Ahmed al Shara, quien pidió calma y aseguró que el reemplazo será paulatino y gratuito, con el inicio de la transición previsto para enero

Siria presenta el diseño de

CCOO valora la consulta pública del RD de Formación Sanitaria Especializada pero exige una reforma garantista

La federación sanitaria reclama al Ministerio que la reforma del decreto se traduzca en avances laborales, mejor supervisión y condiciones equiparables en toda España, señalando que la norma vigente permite precariedad y desigualdad, mientras anima a enviar propuestas al proceso abierto

Infobae