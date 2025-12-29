El sorteo de la Copa del Rey Juvenil 2025/26 tendrá lugar el 7 de enero

El FC Barcelona afronta la defensa del título logrado en la última edición de la Copa del Rey Juvenil, obtenida el año pasado en Extremadura, con su participación ya confirmada entre los 32 equipos que disputarán el certamen. El inicio del torneo tendrá lugar a partir de los dieciseisavos de final, programados para los días 17 y 18 de enero. Según detalló el medio, el sorteo que definirá el cuadro de emparejamientos se celebrará el próximo miércoles 7 de enero a las 17:30 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este evento determinará el calendario y las confrontaciones iniciales del campeonato, marcando el punto de partida de la 74ª edición de la competición.

De acuerdo con la información reportada, el sorteo reunirá a los representantes de los 32 clubes clasificados, quienes conocerán la ruta deportiva que deberán recorrer en busca del trofeo. El medio indicó que la organización empleará cinco bombos para distribuir los equipos en las distintas eliminatorias, un sistema habitual en este tipo de competiciones que permite asignar rivales a partir de criterios deportivos y de grupo. La estructura competitiva está conformada por los cuatro primeros clasificados de cada uno de los siete grupos de la División de Honor Juvenil, más los cuatro mejores quintos, lo que completa el cuadro de equipos elegidos para esta edición.

La secuencia de la Copa mantiene su formato eliminatorio. Según lo publicado, tras la ronda de dieciseisavos, los octavos de final se celebrarán el 28 de enero y los cuartos de final el 11 de febrero. La cita final con el trofeo se producirá en marzo: la conocida Final Four se llevará a cabo entre los días 11 y 14, etapa en la que se decidirá el campeón nacional de la temporada 2025/26. Como explicó el medio, la Final Four representa el desenlace del torneo y contará con la presencia de los cuatro clubes que logren superar las rondas previas.

El certamen forma parte de las competiciones de referencia en el fútbol base español, donde se citan los mejores equipos juveniles del país. De acuerdo con la información facilitada, los criterios de acceso se basan en el rendimiento deportivo en la División de Honor Juvenil, la máxima categoría de la franja de edad, lo que otorga un importante valor competitivo al torneo. Los sorteos y el calendario proporcionan una hoja de ruta que cada conjunto deberá afrontar durante los meses de enero, febrero y marzo.

La celebración del sorteo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas constituye el punto de partida oficial para los preparativos de cada club, quienes ajustarán sus planificaciones en función de los rivales asignados. El medio detalló, además, que la edición contará una vez más con la participación de plantillas juveniles de clubes históricos y de canteras destacadas, así como de equipos que han alcanzado un rendimiento sobresaliente en sus grupos de origen. Entre estos, el FC Barcelona figura como defensor del trofeo e intentará revalidar el título que obtuvo la temporada anterior.

La competición, que llega a su 74ª edición, se desarrollará siguiendo estos tiempos establecidos, presentando un formato de eliminación directa que impulsa la exigencia entre los equipos. El sorteo, según publicó la fuente, tiene carácter público y marca el inicio del ciclo anual de la Copa del Rey Juvenil, sirviendo de antesala a los enfrentamientos que comenzarán a mediados de enero y culminarán con la designación del campeón en la primera quincena de marzo.