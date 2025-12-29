El portero Álvaro Fernández se desvincula del Sevilla FC

El guardameta español Álvaro Fernández Llorente, conocido como 'Ferllo', terminó su vínculo contractual con el Sevilla FC y queda libre para incorporarse a otro club, tras alcanzar un acuerdo con la directiva del equipo andaluz pese a que su contrato original se extendía hasta junio de 2027. Según informó el Sevilla FC a través de un comunicado publicado este lunes, ambas partes definieron la rescisión de contrato, lo que pone punto final a la estancia del arquero en la plantilla sevillista apenas unos meses después de haber llegado al club.

De acuerdo con lo detallado por el propio Sevilla FC, la salida de Ferllo se produce bajo condiciones catalogadas como “satisfactorias” para ambas partes. El portero había firmado con el club hispalense en el verano de 2024, procedente de otros destinos futbolísticos, y durante la actual temporada participó en once partidos oficiales, repartidos entre la Liga EA Sports —donde jugó nueve encuentros— y la Copa del Rey, en la que sumó dos apariciones.

El club andaluz, según consignó el comunicado oficial citado por varios medios, agradeció la dedicación del arquero riojano y expresó públicamente buenos deseos en su futuro profesional: “El club desea al cancerbero riojano la mejor de las suertes en el futuro”, concluye el texto divulgado por la entidad sevillista.

La decisión de rescindir el contrato de Álvaro Ferllo, que se mantenía vigente hasta el año 2027, posibilita que el portero de nacionalidad española busque nuevos horizontes dentro del fútbol nacional o internacional sin las restricciones de un compromiso vigente. Según precisó el Sevilla FC, con este acuerdo Ferllo queda en libertad para negociar su llegada a cualquier otro equipo.

El paso de ‘Ferllo’ por el Sevilla FC resultó breve y acotado, ya que desde su llegada en el periodo estival pasado solo acumuló minutos en once partidos oficiales, contribuyendo en competiciones nacionales como LaLiga EA Sports, competición de máxima categoría en España, y en la Copa del Rey, el torneo eliminatorio del país.

Entre los factores que rodean esta rescisión, el comunicado del club no detalló motivos específicos relacionados a la negociación o a la dinámica interna del vestuario. Según publicó el propio Sevilla FC, la relación laboral entre el arquero y la entidad concluye bajo el mutuo interés, considerando lo calificado como “satisfactorio” el acuerdo alcanzado.

El club no emitió referencias sobre posibles reemplazos, ni adelantó decisiones inmediatas respecto al plantel de arqueros para lo que resta de la temporada, y no informó si la salida de Ferllo responde a cambios estratégicos, acciones disciplinarias o una reestructuración financiera. El comunicado solo hace alusión al término oficial del vínculo profesional entre ambas partes y los mejores augurios para el futuro deportivo del jugador.

Ferllo, nacido en La Rioja, se despide del Sevilla FC tras una etapa corta que permitió su incorporación a las convocatorias oficiales tanto en liga como en copa. Su experiencia queda limitada a los encuentros en los que fue alineado desde el verano de 2024 hasta el día de la difusión del comunicado.

La desvinculación de un jugador con contrato en vigor hasta 2027 representa un movimiento significativo para el club, que en el corto plazo libera una plaza dentro de la plantilla de primera división y permite al jugador negociar libremente su futuro inmediato en el mercado de fichajes. La desvinculación de Ferllo fue plasmada formalmente este lunes y dirigida tanto a la afición como a los medios a través del portal institucional del club, donde se informó el cierre definitivo del ciclo del portero en la entidad sevillana.