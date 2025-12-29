El Parlamento de Irak elige a Haibat al Halbusi como su presidente en la primera sesión tras las elecciones

El acuerdo alcanzado entre los principales partidos suníes al cierre del domingo resultó decisivo para la elección de Haibat al Halbusi como presidente del Parlamento de Irak, cargo que asumió inmediatamente después del recuento de votos. Según consignó Europa Press, este respaldo unificado entre fuerzas suníes se dio justo antes de la apertura del Legislativo tras las recientes elecciones legislativas, marcando un paso clave para la estabilidad política del país.

En la primera sesión parlamentaria desde los comicios celebrados hace aproximadamente un mes y medio, los diputados eligieron a Haibat al Halbusi como nuevo presidente del Parlamento con un apoyo significativo. De acuerdo con Europa Press, Al Halbusi, representante del partido suní Taqadum, reunió 208 votos frente a los 66 obtenidos por Salem al Isaui y los nueve de Amer Abdulyabar.

El Parlamento iraquí anunció el resultado de la votación mediante un comunicado breve difundido a través de su canal oficial de Telegram. Allí, indicó que Al Halbusi se impuso de manera categórica en la elección, lo cual reflejó el consenso logrado por los partidos suníes tras negociaciones intensas durante la jornada previa.

El sistema político de Irak establece, tras la intervención estadounidense en el año 2003, cuotas para los principales cargos estatales. Bajo este acuerdo, el presidente del Parlamento corresponde a la comunidad suní, el primer ministro pertenece al bloque chií y la Presidencia del Estado se reserva para un representante kurdo, según recordó Europa Press. Esta división busca mantener el equilibrio entre los principales grupos étnico-religiosos del país y ha regido la vida política iraquí desde entonces.

Las elecciones parlamentarias más recientes dieron la victoria a la coalición Construcción y Desarrollo, liderada por el actual primer ministro Mohamed Shia al Sudani. El medio Europa Press detalló que este triunfo abrió la puerta a negociaciones para la formación de un gobierno de coalición, con el objetivo de fortalecer la estabilidad política y fomentar la colaboración interpartidista en un escenario marcado por tensiones y desafíos recurrentes.

La toma de juramento por parte de Haibat al Halbusi se realizó de inmediato una vez confirmada su elección, cumpliendo así el procedimiento requerido para asumir la jefatura parlamentaria. Según Europa Press, la rapidez en la asunción resalta la intención de las principales fuerzas políticas por impulsar la gobernabilidad y avanzar en la siguiente etapa del proceso de conformación estatal posterior a los comicios.

La formación de un nuevo Parlamento y el inicio de los trabajos legislativos en este ciclo resultan relevantes en el panorama político de Irak, ya que el país busca consolidar las instituciones democráticas y responder a las demandas de estabilidad tras años de conflicto y transiciones. La composición del Parlamento refleja los equilibrios entre las principales facciones religiosas y étnicas, cuyos acuerdos internos resultan claves para el funcionamiento de la administración pública y la orientación del gobierno nacional.

La alianza entre partidos suníes en apoyo a Al Halbusi forma parte de esta lógica de pactos intercomunitarios que caracteriza el sistema político iraquí. Según explicó Europa Press, tales acuerdos suelen definirse en negociaciones de última hora, en escenarios complejos en los que pesan tanto las rivalidades históricas como la necesidad de gestionar consensos prácticos.

El nombramiento de Al Halbusi como presidente parlamentario ocurre en un contexto en el que Irak afronta retos económicos, de seguridad interna y de negociación política para la conformación de un Ejecutivo con respaldo suficiente en la Cámara. La estabilidad y el buen funcionamiento del Parlamento se consideran una base esencial para la implementación de reformas y políticas que respondan tanto a las necesidades inmediatas de la población como a la recuperación y el desarrollo del país, según el seguimiento realizado por Europa Press.

A medida que avance el proceso de formación de gobierno y de reparto de responsabilidades institucionales, distintos actores seguirán, según reportó Europa Press, el desarrollo y los acuerdos a los que llegue la nueva legislatura, de cara a la puesta en marcha de directrices y medidas que permitan atender las múltiples demandas surgidas tras las elecciones y durante el periodo de transición.