China pide a Somalilandia que "cese su colusión con fuerzas externas" tras el reconocimiento de Israel

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, instó a Somalilandia a poner fin a toda colaboración con actores ajenos al país africano, citando expresamente la reciente decisión de Israel de reconocer la independencia de ese territorio. Estas declaraciones ocurrieron pocas horas después de que Taiwán elogiara la iniciativa israelí, lo que marcó un distanciamiento respecto a la posición adoptada por la mayoría de la comunidad internacional, según reportó 'Global Times'.

Según informó este medio chino, el Gobierno de Pekín manifestó su rechazo rotundo al anuncio de Tel Aviv y reiteró su apoyo a la soberanía y la unidad territorial de Somalia. Lin Jian recordó que el reconocimiento israelí ya había generado reacciones de desaprobación tanto en el Ejecutivo somalí como en un amplio número de gobiernos extranjeros, al insistir en que “Somalilandia es una parte inalienable del territorio de Somalia”. De acuerdo con Lin, el Gobierno chino reafirma su respaldo “firme” a la integridad territorial de Somalia y se opone a cualquier medida que atente contra ella.

El portavoz declaró además que las cuestiones referidas al estatus de Somalilandia forman parte de los asuntos internos somalíes, por lo que corresponde exclusivamente al pueblo de Somalia resolverlos conforme a su legislación y sus circunstancias nacionales. Lin Jian advirtió que los actores extranjeros deben abstenerse de realizar injerencias inadecuadas, subrayando que “ningún país debería incitar o apoyar fuerzas separatistas en otros Estados para beneficio propio”.

El medio 'Global Times' recogió sus palabras, en las que pidió directamente a los dirigentes de Somalilandia que reconocieran el marco vigente y suspendieran todas las actividades orientadas a la separación, así como cualquier pacto con entidades foráneas que pueda intensificar el conflicto.

La reacción de China se produjo después de que la cancillería taiwanesa destacara los lazos entre Taiwán, Israel y Somalilandia, a quienes definió como “socios democráticos que comparten valores de libertad y Estado de derecho”, en coincidencia con el reconocimiento israelí de la independencia somalilandesa. Esta declaración se apartó de la respuesta generalizada de condena que emitieron Somalia y numerosos otros gobiernos tras el anuncio.

De acuerdo con lo consignado por 'Global Times', en la capital de Somalilandia, Hargeisa, se llevaron a cabo celebraciones públicas tras la noticia, incluidas manifestaciones en las que se exhibieron banderas de Israel. Las autoridades locales elogiaron la medida por considerarla un paso significativo hacia el reconocimiento internacional, pese a las advertencias y el rechazo que expresaron China y otras naciones.

Israel ya había realizado un gesto de reconocimiento hacia Somalilandia en el pasado, aunque en circunstancias distintas. Según el historial citado por 'Global Times', en 1960, al finalizar el dominio colonial, Israel reconoció al efímero Estado de Somalilandia durante los cinco días que existió tras su independencia y previo a la posterior unión con Somalia. La actual proclamación de independencia corresponde a 1991, cuando Somalilandia, tras años de conflicto y desestabilización en Somalia, anunció su separación. Aunque desde entonces la administración local ha establecido vínculos diplomáticos informales con varias capitales, ningún miembro de Naciones Unidas había concedido respaldo oficial a la independencia de la región hasta el reciente reconocimiento israelí.

El medio chino también detalló los desarrollos más recientes relacionados con la autonomía somalilandesa, haciendo referencia al memorando de entendimiento firmado entre Etiopía y Somalilandia en enero de 2024. En este acuerdo, se contempló la posibilidad de que Etiopía tuviera acceso al mar Rojo a través del territorio de Somalilandia, a cambio de acciones en la aerolínea estatal Ethiopian Airlines y la promesa de un eventual reconocimiento diplomático. Este entendimiento suscitó una crisis diplomática significativa entre Etiopía y Somalia, originando un aumento de la tensión regional sobre la situación legal y política de Somalilandia.

El Gobierno chino enfatizó una vez más que cualquier acción de apoyo a la división interna de Somalia por parte de países externos sería considerada como una intromisión, reiterando su mensaje tanto a los actores internacionales como a las autoridades locales de Somalilandia de evitar iniciativas que puedan escalar el conflicto o fomentar divisiones adicionales dentro del país del Cuerno de África.