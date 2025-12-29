China anuncia maniobras militares alrededor de Taiwán a modo de "advertencia contra fuerzas separatistas"

Las declaraciones del coronel Shi Yi incluyeron que las maniobras tendrán lugar en el estrecho de Taiwán, en zonas al norte, suroeste, sureste y este de la isla, con el foco puesto en operaciones de combate marítimo-aéreo, además de la toma conjunta de la superioridad, el bloqueo de puertos y puntos clave, y la disuasión integral fuera del archipiélago. El anuncio comprende una serie de maniobras por parte del Ejército chino, denominadas “Misión Justicia 2025”, programadas para ejecutarse esta semana en áreas próximas a Taiwán, según informó el Comando de Operaciones Oriental de Pekín.

El portavoz militar explicó que estas acciones buscan enviar una advertencia contundente contra las fuerzas que promueven la independencia de Taiwán. De acuerdo con el relato recogido por el medio, el Ministerio de Defensa detalló que el propósito del ejercicio consiste en probar la capacidad de combate conjunto de las tropas bajo el mando del Comando de Operaciones Oriental. Este operativo se introduce también como una expresión legítima y necesaria, según la versión oficial, para proteger la soberanía y preservar la unidad nacionales.

En la descripción ofrecida por el coronel Shi, las operaciones incluirán acciones específicas de enfrentamiento tanto marítimo como aéreo, así como intentos de ejercer control sobre puntos estratégicos a través de la simulación de bloqueos en puertos y otras áreas relevantes de la infraestructura isleña. Además, confirmó que los ejercicios buscan servir como elemento disuasorio más allá de las fronteras inmediatas de Taiwán, implicando una dimensión regional en su planteamiento estratégico. La advertencia, según consignó el Comando de Operaciones Oriental, se extiende también a “fuerzas externas de interferencia”, sumando un mensaje destinado tanto a actores internos de Taiwán como a potencias internacionales con intereses en el área.

Tal como publicó la fuente, la respuesta desde Taipéi no tardó en llegar. La portavoz presidencial Karen Kuo expresó por medio de redes sociales que la decisión china representa un socavamiento abierto de la seguridad y la estabilidad tanto en el estrecho de Taiwán como en la región del Indopacífico, además de constituir un desafío directo al Derecho Internacional y al orden internacional vigente. En el comunicado, la funcionaria enfatizó que el Gobierno de Taiwán condena de forma enérgica tanto la actitud de las autoridades chinas como el recurso a la intimidación militar para ejercer presión sobre los países vecinos.

El pronunciamiento institucional subrayó la preparación plena de las Fuerzas Armadas de Taiwán para garantizar la seguridad nacional y la tranquilidad de la población. A esto se sumó una exhortación dirigida a Pekín, en la que Taipéi pide que se actúe con racionalidad y moderación, demandando el cese inmediato de acciones consideradas provocadoras e irresponsables, y evitando interpretaciones erróneas que, según la portavoz, podrían convertir a China en un agente desestabilizador de la paz regional.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la oficina presidencial, el gobierno taiwanés reconoce la importancia de mantener la cooperación regional, como parte de los esfuerzos para salvaguardar un orden internacional sustentado en reglas y normas reconocidas. El mensaje incluyó además la intención de continuar el trabajo en conjunto con otros actores del área, poniendo énfasis en la preservación de la paz y la seguridad en el Indopacífico, en respuesta directa a las acciones militares chinas recientemente anunciadas.