Araujo y Olmo vuelven al trabajo en el Barça en el entrenamiento navideño de puertas abiertas

La presencia de más de 5.500 seguidores en las gradas acompañó la tradicional jornada solidaria del FC Barcelona celebrada en el Estadi Johan Cruyff, donde los jugadores del primer equipo se reunieron para una jornada específica tras la pausa festiva. Este evento solidario, integrado en el programa ‘Pulseras Blaugranas’, sirvió tanto para reactivar el vínculo con la afición como para retomar el ritmo competitivo en vísperas del clásico ante el Espanyol, programado para el 3 de enero en el RCDE Stadium.

El medio informó que este lunes marcó la reanudación de la actividad en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, después de la última victoria en Villarreal con la que el conjunto azulgrana cerró el año. De acuerdo con la información publicada, la sesión de puertas abiertas estuvo marcada por la reaparición de Ronald Araujo y Dani Olmo, quienes acapararon la atención durante el entrenamiento. Araujo, ausente en las últimas fechas debido a motivos personales relacionados con salud mental, volvió a integrarse con el equipo, mientras que Olmo se sumó como un refuerzo en el reinicio de la preparación física y táctica.

Tal como reportó la fuente, todos los jugadores disponibles participaron en la actividad, a excepción de Gavi y Christensen, aún lesionados. El grupo inició su puesta a punto con una vuelta de reconocimiento alrededor del césped en una tarde de bajas temperaturas. Posteriormente, completaron rutinas de estiramientos, sprints y prácticas con balón bajo la supervisión activa de Hansi Flick, técnico alemán del club, mientras el público expresaba apoyo desde las gradas.

El acto de puertas abiertas permitió a los asistentes acercarse a sus ídolos, ya que tras la finalización del entrenamiento, el equipo interactuó con los seguidores mediante la tradicional entrega de balones, fotografías y autógrafos. Este acercamiento responde a la apuesta social del club reflejada en la iniciativa solidaria, la cual fomenta la participación de la comunidad y favorece el ambiente previo a un encuentro de alta rivalidad como el derbi.

La atención mediática también se dirigió a declaraciones de Pedri, centrocampista del Barcelona, quien valoró el encuentro próximo: “No será un partido fácil, pero saldremos con la mentalidad de ganar”, afirmó según consignó la citada fuente tras el entrenamiento. Tales palabras reflejan el enfoque competitivo de la plantilla de cara al compromiso liguero que abrirá el calendario de 2026 para los azulgranas.

La planificación del cuerpo técnico tras la pausa navideña apunta a recuperar el tono físico de los jugadores y afinar aspectos tácticos esenciales para afrontar la visita al Espanyol en óptimas condiciones. Las reincorporaciones de Araujo y Olmo representan elementos clave para ampliar las opciones del entrenador, especialmente considerando la ausencia por lesión de jugadores relevantes como Gavi y Christensen, según recordó el medio citado.

Por otro lado, la convocatoria de 5.530 personas pone de relieve el respaldo de la afición en eventos solidarios y jornadas especiales. La implicación social organizada a través del programa ‘Pulseras Blaugranas’ suma un componente emocional al regreso del equipo, revitalizando la conexión entre plantilla y seguidores en fechas que suelen coincidir con la reanudación de las competencias oficiales. De acuerdo con lo informado, este evento supuso, además, la última comparecencia pública de los futbolistas antes del esperado derbi.

El calendario del conjunto azulgrana contempla su siguiente desafío el sábado 3 de enero a las 21 horas en el RCDE Stadium, instancia en la que se espera la participación de los jugadores reintegrados y en la que se evaluará la evolución de los lesionados. Según detalló la fuente, el objetivo del club en este ciclo festivo ha sido equilibrar la preparación deportiva con la dimensión social, manteniendo la mirada puesta en los retos competitivos inmediatos.