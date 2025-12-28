Venezuela defiende su capacidad productiva ante la presión militar de EEUU

En un balance reciente sobre el abastecimiento nacional, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, informó que durante las últimas semanas se distribuyeron 158.000 toneladas de alimentos entre la población venezolana, cifra que, según explicó, refleja el despliegue de la logística interna frente a las restricciones que afectan al país. Según consignó la cadena venezolana VTV, la funcionaria subrayó que esta medida formó parte de la respuesta del Ejecutivo ante las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos en materia militar y económica.

Rodríguez afirmó que la reacción de las autoridades consiste en potenciar tanto la producción como la organización nacional para asegurar el acceso de los ciudadanos a bienes básicos, en particular los alimentos. De acuerdo con VTV, destacó que, mientras desde Estados Unidos se diseñan operaciones militares inéditas en el Caribe y se hacen amenazas abiertas contra Caracas, Venezuela responde con una movilización productiva transversal, integrando a diversos sectores vinculados con la elaboración y distribución de víveres. La funcionaria puntualizó que este enfoque logístico no tiene precedentes en el país, al tiempo que atribuyó los buenos resultados operativos al trabajo conjunto de distintas áreas productivas.

Según reportó la misma fuente, Rodríguez enfatizó que la estabilidad en el suministro de alimentos se mantiene, a pesar de las restricciones que desde el gobierno estadounidense buscan limitar la economía nacional. Mencionó en ese sentido el bloqueo a los barcos petroleros, la prohibición de ingreso y salida de embarcaciones dedicadas a ese recurso clave, y las restricciones aplicadas sobre vuelos internacionales, que han repercutido en la salida de múltiples aerolíneas del espacio aéreo venezolano. Frente a estos escenarios, la vicepresidenta hizo un llamado a consolidar la “unión productiva” como herramienta esencial para sortear los desafíos y sostuvo que este modelo ha permitido resistir las presiones internacionales recientes.

El medio VTV recordó que esta postura no es nueva dentro del discurso oficial venezolano. Hace pocos días, Rodríguez anunció que Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) había alcanzado la meta de producción de crudo establecida para el año 2025, el mismo día en que autoridades extranjeras interceptaron un segundo buque transportando hidrocarburos venezolanos. En ese contexto, la vicepresidenta aseguró que “el mejor regalo de Navidad que puede recibir nuestro pueblo, de hombres y mujeres dignos y libres, es el esfuerzo desmedido de nuestra fuerza trabajadora petrolera que enfrenta y derrota el acoso, las hostilidades y la ilegalidad imperial que agrede y atenta contra los derechos humanos de los venezolanos”, según publicó VTV. Esta declaración pone el acento en el trabajo de los sectores productivos internos como motor para afrontar la coyuntura.

De acuerdo con la información difundida por VTV, el gobierno venezolano sostiene que a pesar de las acciones consideradas hostiles desde Washington, la economía nacional no experimenta afectaciones relevantes hasta el momento en sus principales indicadores, y prosigue su crecimiento dentro de los márgenes establecidos antes de la imposición de las sanciones. El Ejecutivo interpreta la continuidad de la actividad económica, especialmente la del sector energético, como señal de resistencia frente a las políticas restrictivas promovidas por Estados Unidos.

En cuanto al componente militar, el canal venezolano detalló que las maniobras estadounidenses en el Caribe han producido más de 100 víctimas mortales, lo que, a juicio de Caracas, constituye otra expresión del incremento de la presión internacional que también se manifiesta a través de nuevas sanciones dirigidas a integrantes del gobierno y líderes vinculados al oficialismo. Autoridades venezolanas, de acuerdo con lo informado por VTV, sostienen que estas acciones buscan debilitar la administración encabezada por Nicolás Maduro e impulsar un cambio de régimen.

La vicepresidenta reiteró ante los medios oficiales el énfasis del Ejecutivo en reforzar canales de distribución eficaces y cadenas productivas sólidas como respuestas directas frente a los desafíos externos. Consideró que este tipo de estrategias han ofrecido resultados positivos en lo relativo al abastecimiento y a la reducción de las dificultades causadas por las limitaciones internacionales. Según expresó Rodríguez, el gobierno mantiene esta línea de actuación y la vincula con la mejora de las condiciones para el acceso a recursos básicos por parte de la población, que continúa bajo la presión de medidas unilaterales.

La información de VTV también recoge la perspectiva oficial sobre la política de sanciones, argumentando que estas afectan a distintos derechos de los ciudadanos, incluidas áreas clave como la alimentación y el transporte, y que requieren respuestas coordinadas entre Estado y sectores productivos para garantizar la estabilidad interna. Las autoridades venezolanas resaltan, según el medio público, que la situación ha impulsado la creación de nuevos circuitos de distribución y modelos organizativos, destinados a mitigar el impacto de las decisiones provenientes del exterior.

El balance presentado por Rodríguez incorpora ejemplos de logros alcanzados en medio de la tensión internacional, en particular la cifra total de alimentos distribuidos y la afirmación sobre la autosuficiencia alcanzada en la producción petrolera. El Ejecutivo sostiene que estos datos demuestran la viabilidad de su estrategia interna frente a un escenario marcado por confrontaciones diplomáticas, restricciones comerciales y amenazas de carácter militar desde Washington.

VTV destacó que, conforme a la posición declarada por Rodríguez, el gobierno considera prioritario “blindar” la economía frente a cualquier intento de afectar su funcionamiento, inscribiendo estas acciones en una política defensiva más amplia ante lo que califican como agresiones reiteradas de Estados Unidos. La vicepresidenta señaló que este enfoque de protección productiva constituye la base de su modelo de respuesta y desarrollo en el actual contexto internacional.