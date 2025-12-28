El enfrentamiento entre Real Madrid y Atlético de Madrid como cruce de semifinales quedó confirmado tras la ajustada victoria merengue de 1-0 sobre el Real Betis, resultado logrado por una acción decisiva del jugador Hugo Fernández. El torneo internacional LaLiga FC Futures, que se disputa en el Estadio de Gran Canaria, definió este sábado a los cuatro equipos que avanzaron a la fase de semifinales después de una jornada marcada por goles poco habituales, destacadas actuaciones de jugadores juveniles y sorpresas significativas. Según consignó el medio oficial de LaLiga FC Futures, el cartel de semifinalistas quedó integrado por Valencia, Villarreal, Real Madrid y Atlético de Madrid.

El encuentro que abrió la ronda de cuartos vio a un Villarreal dominante imponerse por 5-1 contra el Espanyol, conjunto que había logrado una fase de grupos convincente, pero no logró mantener ese impulso. La efectividad ofensiva del equipo castellonense fue determinante para asegurar la clasificación temprana, según reportó LaLiga FC Futures. Espanyol, pese a su rendimiento previo, no pudo contener la ofensiva rival, que se mostró ampliamente superior en los momentos clave del partido.

Atlético de Madrid también obtuvo su pase a la semifinal mostrando una fortaleza distinta. El duelo ante la Juventus terminó 3-1 a favor de los madrileños, en un partido que incluyó un episodio inusual: el guardameta Iñigo Asorey anotó un gol desde su propia portería, acción que sobresalió entre los momentos del torneo. Este tanto, poco frecuente en instancias de esta naturaleza, influyó de forma significativa en el desarrollo mental y anímico del partido, según reportó el canal oficial del torneo.

Una de las eliminatorias más disputadas fue la de Valencia contra Barcelona, que terminó igualada a un gol tras el tiempo reglamentario. El guardameta del Valencia, Ibai, emergió como figura al atajar los penaltis decisivos luego de que el marcador se mantuviera empatado, permitiendo así que el conjunto valencianista accediera a la siguiente ronda tras un 3-2 en la tanda de penaltis. De acuerdo con la información proporcionada por LaLiga FC Futures, el papel del portero resultó esencial para desarticular el ataque barcelonista en los lanzamientos desde los once metros.

Real Madrid cerró la lista de semifinalistas asegurando la victoria ante el Real Betis con un resultado de 1-0. Hugo Fernández marcó el único tanto del partido, demostrando, según detalló LaLiga FC Futures, la relevancia de mantener la concentración y el orden táctico en los cruces directos del torneo juvenil. El equipo blanco logró mantener la ventaja durante los minutos finales y resistió la presión del conjunto verdiblanco.

Tras estos encuentros, el cuadro de semifinales quedó conformado por dos derbis regionales: por un lado, el Valencia se enfrentará a Villarreal, mientras que en la otra llave Real Madrid jugará ante Atlético de Madrid. Estos partidos decidirán los finalistas de la vigésimo novena edición de LaLiga FC Futures, cuya sede en el Estadio de Gran Canaria ha visto una notable afluencia de jóvenes talentos en un entorno internacional.

El desarrollo del torneo reflejó la capacidad de los equipos para sobreponerse a situaciones adversas y la aparición de figuras que, pese a su juventud, destacaron en momentos de máxima exigencia competitiva. En este sentido, la jornada del sábado incluyó situaciones inusuales, como el gol de portería a portería de Iñigo Asorey y la participación decisiva de los porteros en diferentes eliminatorias, actuaciones que influyeron directamente en la configuración de las semifinales.

Tal como detalló LaLiga FC Futures, cada eliminación se resolvió mediante acciones concretas y no por dinámicas prolongadas de dominio, dejando patente la importancia de las individualidades dentro del formato reducido del certamen. Espanyol y Barcelona, equipos con tradición en formación, no lograron avanzar frente a rivales que aprovecharon mejor sus oportunidades, mientras que la Juventus fue sorprendida por la eficacia y solvencia del Atlético.

La competición, según viene reportando el medio organizador, mantiene la atención debido al equilibrio entre los equipos y la variedad de recursos tácticos y técnicos desplegados por los participantes. El prestigio de la LaLiga FC Futures, con veintinueve ediciones realizadas, quedó reafirmado entre la afición y los técnicos presentes en el estadio, quienes subrayaron la calidad de los partidos y la proyección de nuevos talentos captados durante la etapa final del torneo.