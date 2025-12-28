Un hombre mata a cuchilladas a nueve personas, entre ellas a cinco niños, en el norte de Surinam

Según las autoridades de Surinam, la localidad de Richelieu, en el municipio de Commewijne, presenció el pasado fin de semana uno de los episodios de violencia más graves que se hayan registrado en la región. Un sujeto de 43 años, identificado por la policía, fue detenido por el asesinato de nueve personas, incluidos cinco menores de edad, tras una serie de ataques perpetrados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en las afueras de Paramaribo. De acuerdo con la información divulgada por la policía nacional en un comunicado publicado en su página oficial, el incidente se originó a raíz de una discusión familiar.

El medio de comunicación consignó que la situación se desencadenó luego de que el agresor mantuviera una conversación telefónica con su expareja. Según detallaron las fuentes policiales, tras finalizar esta llamada, el hombre se dirigió al domicilio donde residían sus hijos y atacó brutalmente a cuatro de ellos, cuyas edades oscilaban entre cinco y quince años. Su hija mayor, de dieciséis, logró escapar del ataque pese a sufrir heridas de gravedad y consiguió solicitar auxilio a los vecinos de la zona.

La policía de Surinam comunicó que, después de cometer el primer ataque, el individuo abandonó la vivienda y recorrió la comunidad de Richelieu atacando a varias familias vecinas. En total, cinco personas perdieron la vida en estos segundos ataques, entre las cuales se encontraba otro menor de edad, según el parte oficial de la institución policial difundido por diversos medios. Los investigadores señalaron que el móvil de estos episodios estuvo vinculado al conflicto previo con su exesposa.

La intervención de la policía de la Región Oriental fue requerida luego de recibir llamadas de emergencia por la situación. Las autoridades informaron que al llegar al lugar, el sospechoso se encontraba todavía en la zona y rechazó la orden de entregarse, lo que derivó en un enfrentamiento en el que debieron emplear armas de fuego para neutralizarlo. El presunto responsable recibió un disparo en la pierna y fue trasladado bajo custodia a un centro médico para recibir tratamiento, según lo informado en el comunicado policial.

En los documentos policiales se describen con detalle los hechos y se menciona la secuencia de los ataques tanto dentro del grupo familiar como en la comunidad de vecinos. Las autoridades confirmaron el fallecimiento de cinco niños y cuatro adultos, además de varias personas heridas que necesitaron atención médica urgente. Se destacó que la policía actúa con apoyo de servicios forenses y equipos especializados que han iniciado las diligencias correspondientes en la escena.

La policía de Surinam subrayó que continúa la investigación para reconstruir con precisión la cronología de los hechos y determinar si existen antecedentes o denuncias previas que pudieran estar relacionadas con el caso. El medio reportó que las autoridades llamaron a la calma a la población y que reforzaron el patrullaje en la zona tras los acontecimientos. Directivos policiales informaron que buscan ofrecer asistencia psicológica a los familiares y a los residentes de la comunidad de Richelieu afectados por los sucesos.

El caso ha generado impacto en la opinión pública y ocupa un lugar destacado en la cobertura informativa nacional, dada la magnitud y la naturaleza de la violencia desplegada. Según la policía de Surinam, se trata de uno de los incidentes más graves documentados en la provincia en los últimos años y han reiterado su compromiso con esclarecer los hechos y llevar a cabo las actuaciones judiciales necesarias contra el detenido.