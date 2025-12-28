El Consejo de Seguridad de la ONU convocó una reunión urgente para el próximo lunes con el objetivo de analizar las implicaciones diplomáticas derivadas de la decisión adoptada por Israel de reconocer la independencia de Somalilandia. Este hecho se produce pocos días antes de que Somalia asuma la presidencia mensual rotatoria de este organismo a partir del 1 de enero de 2026, lo que confiere especial relevancia al contexto internacional en el que se desarrolla la controversia, según informó la agencia CNA y como recoge la cobertura publicada por la agencia oficial del territorio.

La posición de Taiwán respecto a este reconocimiento se manifestó de forma pública a través de un comunicado emitido este domingo por el Ministerio de Exteriores taiwanés, señalando su respaldo a la medida del Gobierno israelí. De acuerdo con lo informado por CNA, la administración de Taipéi celebró la decisión de Israel y contextualizó su postura mencionando que Taiwán, Israel y Somalilandia mantienen una relación de socios democráticos vinculados por los valores de libertad y respeto al Estado de derecho. Esta declaración evidencia un distanciamiento notable con la opinión expresada por el Ejecutivo de Somalia, así como por la Unión Europea, Estados Unidos y los bloques de países árabes y africanos que respaldan a las autoridades federales de Mogadiscio.

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia CNA, la relación bilateral entre Taiwán y Somalilandia se ha estrechado durante el último lustro, destacando la apertura en agosto de 2020 de una oficina de representación de Taiwán en Hargeisa, capital de Somalilandia. Posteriormente, en septiembre del mismo año, el Gobierno de Somalilandia respondió con la apertura de una oficina propia en Taipéi, fortaleciendo de esta manera los lazos institucionales entre ambos territorios, que no cuentan con reconocimiento internacional generalizado.

La declaración del Ministerio de Exteriores de Taiwán incide en la afinidad de principios con Somalilandia y el propio Israel, enfatizando los valores democráticos compartidos. Según recogió la agencia CNA, la administración taiwanesa recalca la importancia de fomentar relaciones con territorios o países que muestren compromisos similares en materia de gobernanza democrática y respeto por los marcos legales.

El reconocimiento israelí de Somalilandia se produjo el viernes, tal como reportó CNA, generando una reacción inmediata en la comunidad internacional. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos y los socios diplomáticos tradicionales de Somalia catalogaron la medida como una acción contraria a la postura consolidada en torno a la soberanía e integridad territorial de Somalia. Este consenso también abarca a las comunidades de países árabes y africanos aliados del Gobierno central de Mogadiscio, que reiteraron su apoyo al Estado somalí en el foro internacional.

El desarrollo de acontecimientos, según información de CNA, plantea un escenario diplomático novedoso al combinar la ruptura de posiciones en el seno de importantes actores regionales e internacionales, sumado a la particular relación entre Taiwán, Israel y Somalilandia, quienes mantienen un limitado reconocimiento internacional. La convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU subraya la gravedad con la que se percibe el asunto en los principales organismos de gobernanza mundial, en un contexto donde Somalia se encuentra a días de asumir una posición de dirección en dicho organismo.

La agencia CNA señala que el Gobierno de Taiwán justifica su respaldo a Somalilandia por haberse identificado con un historial de cooperación y asociatividad desde la apertura mutua de oficinas de representación en 2020, fortaleciendo así los contactos políticos y de intercambio institucional. Este posicionamiento ha sido interpretado como un desafío a la postura generalizada promovida por la ONU, la Unión Africana y las potencias occidentales, que sostienen la integridad del Estado somalí y no reconocen la independencia de Somalilandia.

En cuanto a la respuesta internacional, CNA detalla que la convocatoria de la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad busca anticipar las posibles tensiones diplomáticas que puedan surgir a raíz de la decisión israelí y del apoyo manifiesto de Taiwán. El turno de presidencia de Somalia en el máximo órgano de seguridad de la ONU agrega complejidad al debate, en tanto confiere a este país capacidad de gestión y visibilidad durante el tratamiento del caso.

El medio taiwanés concluye que el alineamiento de Taiwán con Somalilandia y el reciente respaldo a la medida israelí constituyen un factor de tensión adicional en la estructura diplomática actual, marcando un punto de inflexión en las relaciones internacionales de esta región de África y del sudoeste asiático.