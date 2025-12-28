Los bomberos atienden unas 60 incidencias por lluvia y viento en Málaga capital

Durante la madrugada y en las primeras horas del domingo, el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía gestionó 43 casos vinculados al temporal, de los cuales una treintena se produjeron en la provincia de Málaga. El municipio malagueño ha sido uno de los más afectados por las intensas lluvias y el viento que han impactado la región andaluza desde el pasado sábado. Según informó el medio 112 Andalucía, hasta el momento se han reportado 339 incidentes relacionados con las condiciones climáticas adversas, siendo Málaga la provincia que ha concentrado la mayoría de los avisos, con 304 notificaciones coordinadas.

El Real Cuerpo de Bomberos de Málaga intervino aproximadamente en 60 emergencias en la capital desde las 10:00 horas del sábado hasta las 00:31 horas del domingo. Así lo detalló el Ayuntamiento de Málaga, que señaló que la mayor parte de las actuaciones de los bomberos correspondieron a caídas de árboles, desprendimiento de ramas y elementos de fachadas con riesgo inminente de desplome. Estas situaciones, según precisó el Ayuntamiento, han generado episodios de peligro para los ciudadanos y han requerido rápidas respuestas por parte de los servicios de emergencia.

Con la finalización a las 04:00 horas del aviso rojo por precipitaciones, el plan territorial de emergencia de Protección Civil de Málaga pasó a la fase de preemergencia, conocida como situación operativa 0, tal como comunicó el Ayuntamiento. Este cambio denota una disminución del nivel de alerta, aunque se mantienen medidas preventivas y un estado de vigilancia ante nuevas incidencias que puedan derivarse de la persistencia de las lluvias y el viento.

El medio 112 Andalucía publicó que las incidencias gestionadas durante el temporal han afectado principalmente a infraestructuras urbanas, zonas residenciales y espacios públicos de Málaga. Las comarcas de Sol y Guadalhorce permanecieron bajo aviso amarillo por precipitaciones desde las 03:59 horas, tras la desactivación del aviso rojo que permanecía activo debido a la intensidad del temporal. Este nivel de aviso implica la persistencia de lluvias significativas que pueden desencadenar nuevos incidentes, aunque de menor gravedad que los anteriores episodios asociados al nivel rojo.

Según consignó el Ayuntamiento y el 112 Andalucía, la respuesta coordinada entre el servicio de emergencia, los bomberos y Protección Civil ha permitido gestionar de manera rápida las situaciones más delicadas, priorizando las intervenciones en zonas con mayores riesgos para la ciudadanía y el tráfico vehicular. Las autoridades han solicitado a la población mantener la prudencia y seguir las recomendaciones oficiales, ante la previsión de que la inestabilidad meteorológica se prolongue durante las próximas horas en determinados puntos de Andalucía.

Las labores de los bomberos en la capital han abarcado intervenciones en distintos distritos urbanos, donde las precipitaciones y el viento han provocado la caída de elementos estructurales e incidentes en la vía pública. Según reportó el 112 Andalucía, las actuaciones se concentraron en la retirada de árboles caídos, aseguramiento de cornisas y fachadas, y la eliminación de obstáculos en calles principales para restablecer la circulación y garantizar la seguridad.

El temporal, que se inició durante la jornada del sábado, continúa generando un volumen significativo de llamadas y alertas. De acuerdo con información del 112 Andalucía, Andalucía en su conjunto registró más de tres centenares de emergencias durante el fin de semana, una cifra que evidencia el alcance y la extensión del fenómeno meteorológico adverso que impactó especialmente en la provincia de Málaga.