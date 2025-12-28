Lamine Yamal y Pedri, en el once ideal de la IFFHS

Lamine Yamal recibió el reconocimiento como mejor jugador mundial en la categoría sub-20 tras obtener una diferencia superior a los 143 puntos sobre el siguiente clasificado, el francés Désiré Doue del PSG. Además, en este mismo equipo ideal sub-20 figuran dos españoles más: Pau Cubarsí, defensor del FC Barcelona, y Dean Huijsen, jugador del Real Madrid, quienes compartieron la línea defensiva junto a Yamal, según informó la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). La noticia principal destaca que Lamine Yamal y Pedri fueron seleccionados entre los mejores futbolistas del año en el once ideal masculino de 2025 de la IFFHS, junto a figuras internacionales de alto rendimiento.

De acuerdo con la información publicada por la IFFHS, tanto Lamine Yamal como Pedri, ambos pertenecientes al FC Barcelona, integran el equipo del año junto a jugadores de distintos clubes europeos. Entre estos futbolistas figuran el delantero francés Kylian Mbappé, actualmente en el Real Madrid; y varios miembros del Paris Saint-Germain como Ousmane Dembélé, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes y Willian Pacho. El equipo se completa con Gianluigi Donnarumma —exportero del PSG y actual jugador del Manchester City—, el noruego Erling Haaland del Manchester City, y el delantero inglés Harry Kane del Bayern Múnich.

Según consignó el medio, Lamine Yamal no solo se destacó en el equipo absoluto, sino que también acaparó elogios en la categoría de menores de 20 años, donde la diferencia de puntos obtenidos respecto a su perseguidor inmediato subraya su proyección internacional. La IFFHS incluyó en el once ideal sub-20 a otros talentos españoles, lo que resalta el protagonismo de jóvenes futbolistas de España en la escena internacional. Pau Cubarsí y Dean Huijsen acompañaron a Yamal en la defensa, reforzando la representación española en las selecciones juveniles.

En la categoría femenina, la IFFHS seleccionó a cinco futbolistas españolas como parte del mejor once absoluto de 2025. Las campeonas de la Liga de Naciones Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Patri Guijarro e Irene Paredes, todas del FC Barcelona, y la delantera Mariona Caldentey, quien actualmente milita en el Arsenal, forman parte del conjunto elegido. El medio detalló que Inglaterra, vigente campeona de Europa, sumó al combinado ideal femenino a Alessia Russo, Hannah Hampton, Lucy Bronze y Leah Williamson, junto a la alemana Klara Buhl.

Aitana Bonmatí, quien cuenta con tres Balones de Oro y es la actual ganadora del premio The Best, encabezó el ranking de las mejores jugadoras del año para la IFFHS durante la semana anterior. Le siguieron Mariona Caldentey, Alexia Putellas, Patri Guijarro y Vicky López, todas ellas representantes destacadas del fútbol español. En este listado, Vicky López, jugadora del FC Barcelona, fue nombrada mejor futbolista sub-20 del mundo, superando por casi 70 puntos a la segunda clasificada, Linda Caicedo del Real Madrid, en la evaluación de la IFFHS.

La destacada actuación de futbolistas españolas en diferentes categorías se vio reflejada también en el once ideal femenino sub-20, donde la internacional sub-19 Aicha Camara figuró entre las titulares en la banda derecha, conforme resaltó la IFFHS en sus resultados anuales.

Durante la temporada evaluada, tanto el FC Barcelona masculino y femenino como sus jugadores y jugadoras acumularon reconocimientos individuales y colectivos. El medio IFFHS destacó especialmente el rendimiento y la progresión de estos deportistas, quienes lograron posicionarse no solo por títulos ganados, sino también por sus aportaciones en sus respectivas ligas y competencias internacionales.

El fenómeno de la presencia española en los equipos ideales de la IFFHS se extendió tanto a la esfera masculina como a la femenina, así como a las categorías juveniles, consolidando la imagen del fútbol español en el panorama mundial. Según publicó la IFFHS, la lista de seleccionados pone énfasis en el rendimiento, estadísticas y logros tanto individuales como colectivos dentro de cada categoría.

En el panorama internacional, el Chelsea, el Bayern de Múnich, el Manchester City y el Real Madrid se sumaron al PSG y al FC Barcelona como los clubes con mayor representación en estos equipos ideales de la IFFHS, según consignó el organismo. La elección reafirmó perfiles como el de Haaland, Kane y Donnarumma, quienes también figuran entre los mejores en sus posiciones, en sintonía con los resultados de las últimas temporadas en Europa.

La difusión de los resultados, realizada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, arrojó especial atención sobre el auge del talento joven y la consolidación de figuras consagradas, y subrayó la relevancia de España en la producción y exportación de futbolistas de alto nivel a nivel mundial.