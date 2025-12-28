Kosovo acude a las urnas para poner fin a un año de parálisis política

En el último año, Kosovo presenció 70 votaciones en su Asamblea para elegir a la persona que ocupará la presidencia del Parlamento, una posición estratégica de la que depende la puesta en marcha del calendario legislativo. Según informó Europa Press, este bloqueo político y las disputas entre partidos han impedido la formación de un gobierno estable desde febrero, agravando la incertidumbre institucional y postergando decisiones claves como la aprobación de los Presupuestos de 2026, que mantienen en vilo la llegada de fondos de la Unión Europea.

De acuerdo con Europa Press, este domingo se celebrarán elecciones anticipadas en Kosovo como respuesta directa a la crisis política que atraviesa el país desde principios del año. El desencadenante del actual estancamiento fue la incapacidad de los partidos para alcanzar acuerdos tras los comicios iniciales, lo que dio lugar a dos intentos fallidos por constituir un gobierno funcional. El contexto electoral enfrenta a un electorado marcado por altos índices de desempleo, superiores al 25 por ciento según datos oficiales, mientras que cerca del 20 por ciento de la población reside por debajo del umbral de pobreza.

La comunidad internacional, especialmente los Estados Unidos y la Unión Europea, ha seguido de cerca la evolución de la situación política de Kosovo. El medio Europa Press detalló que, en el transcurso del verano, la Embajada de Estados Unidos manifestó su preocupación debido a la falta de avances institucionales. Según citó el medio, la legación diplomática advirtió: “Este estancamiento continuo retrasa el progreso de las aspiraciones futuras de Kosovo y pone en peligro la integridad de las instituciones que el pueblo de Kosovo luchó con tanto ahínco por crear”.

En los últimos días, un factor relevante ha sido la reciente decisión de la Unión Europea de levantar la suspensión de ciertas sanciones económicas y de cooperación que pesaban sobre Kosovo. Europa Press consignó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó de esta medida tras calificar como “pacífica” la transferencia de poder efectuada en el norte del país luego de unas elecciones locales. Las restricciones impuestas habían incluido el congelamiento de cooperación financiera y la cancelación de visitas de alto nivel, como respuesta a la falta de avances para la reducción de la tensión en los municipios de mayoría serbia del norte kosovar.

El primer ministro en funciones, Albin Kurti, y su formación política, Vetëvendosje (Autodeterminación), parten como claros favoritos tras lograr en las elecciones pasadas el 42,3 por ciento de los sufragios, un resultado que prácticamente duplicó el porcentaje alcanzado por el Partido Democrático de Kosovo (PDK), dirigido actualmente por el exgobernador del banco central Bedri Hamza, quien registró un 20,3 por ciento, y por la Liga Democrática de Kosovo (LDK), que obtuvo un 18,3 por ciento bajo el liderazgo del economista de 42 años Lumir Abdixhiku.

A pesar de esta ventaja significativa, Kurti no consiguió la mayoría absoluta al no superar los 61 escaños necesarios entre los 120 del Parlamento, obligándolo a gestionar pactos con formaciones rivales. Según reportó Europa Press, estos acuerdos resultaron insuficientes para garantizar una estabilidad parlamentaria ya que los partidos adversarios limitaron el margen de maniobra del primer ministro, manteniéndolo en una posición dependiente de alianzas circunstanciales y sometido a la presión del descontento social, que constituye uno de los argumentos clave para sus oponentes.

La disputa entre las fuerzas encabezadas por Kurti, Hamza y Abdixhiku se ha tornado decisiva para el futuro inmediato del país. El éxito de Vetëvendosje en conseguir la mayoría absoluta allanaría el camino para una gobernabilidad más eficaz, mientras que una nueva fragmentación del voto podría prolongar la parálisis institucional con el riesgo de que se repitan los bloqueos a la formación de gobierno. De acuerdo con lo relatado por Europa Press, el papel de la LDK y su joven líder podría resultar determinante si decide sumar su apoyo a Kurti o inclinar la balanza en favor de otra opción, lo que añade incertidumbre sobre el desenlace de los comicios.

Mientras tanto, la perspectiva económica de Kosovo depende de manera fundamental de la capacidad de sus instituciones para desbloquear el proceso presupuestario y acceder a la ayuda internacional. Europa Press informó que millones de euros provenientes de la Unión Europea permanecen condicionados a la aprobación de los Presupuestos y a avances en el proceso de normalización política, una condición especialmente apremiante en un país golpeado por elevados niveles de desempleo y pobreza.

La convocatoria electoral anticipada constituye un momento definitorio para la joven república balcánica, cuyas instituciones han afrontado una de sus crisis más prolongadas desde la independencia. Según consignó Europa Press, la observación internacional y las tensiones en el norte del territorio, de mayoría serbia, se suman al desafío de restaurar la confianza entre la población y reencauzar el trabajo parlamentario, siempre bajo la vigilancia de socios clave en Bruselas y Washington.

La evolución de la jornada electoral, el reparto de escaños y la posibilidad de abrir una etapa de cooperación política permanecen en el centro de la atención tanto dentro del país como desde el exterior. Europa Press remarcó que, pese a la ventaja aritmética de Vetëvendosje y el liderazgo de Kurti, la formación de un gobierno estable dependerá de las negociaciones posteriores al recuento y del compromiso de las principales fuerzas en superar las diferencias que han mantenido paralizado el bloque institucional durante el último año.