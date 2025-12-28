El RCD Espanyol hace pleno de victorias en la primera jornada de LaLiga FC Futures de Gran Canaria

La igualdad en los resultados y la importancia de la diferencia de goles se han convertido en los factores decisivos en el desarrollo de la XXIX edición del torneo internacional juvenil LaLiga FC Futures, que lleva adelante su fase inicial en el Estadio de Gran Canaria. En este contexto, según publicó LaLiga FC Futures, el RCD Espanyol figura como el único de los 16 equipos participantes en esta primera jornada en conseguir la victoria en ambos partidos disputados, asegurando así su clasificación anticipada a los cuartos de final.

El medio LaLiga FC Futures detalló que, dentro del Grupo C, el Espanyol logró imponerse primero al Sporting CP por la mínima diferencia de 1-0 y posteriormente superó al Borussia Dortmund con un marcador de 2-0. Tras estos resultados, la escuadra catalana se convirtió en el primer equipo que logró asegurar su plaza entre los ocho mejores del certamen antes de completarse la fase de grupos. El calendario del domingo incluirá el clásico catalán entre Espanyol y FC Barcelona, aunque la situación del grupo ya otorga al equipo ‘perico’ la tranquilidad de disputar ese encuentro con la clasificación asegurada.

El Grupo A muestra un escenario distinto, marcado por una mayor paridad. El Athletic Club de Bilbao lidera la tabla con cuatro puntos, sumados tras igualar con la Juventus (2-2) y vencer al Benfica (2-1). De acuerdo con lo consignado por LaLiga FC Futures, un empate en su próximo duelo ante el Real Madrid les entregaría el pase directo a la ronda de cuartos. La tabla de posiciones refleja a la Juventus y al conjunto blanco con dos puntos cada uno, en tanto que el Benfica figura en el último lugar tras encajar dos derrotas. Pese a ello, el equipo portugués dispone de una posibilidad de avanzar, siempre que gane su último partido y los resultados en el enfrentamiento entre ‘leones’ y madridistas lo acompañen, especialmente en términos de diferencia de goles, que se anticipa como elemento crítico para resolver posibles empates en la tabla.

En el Grupo B, el balance favorece tanto al Atlético de Madrid como al Paris Saint-Germain, ambos con cuatro unidades tras un empate y una victoria inicial. Real Betis y UD Las Palmas lograron solo un punto cada uno, aunque mantienen opciones matemáticas de clasificación si los próximos resultados los benefician. Todos los encuentros de este grupo se resolvieron con marcadores ajustados donde ningún partido se definió por más de un gol de diferencia, una circunstancia que da peso adicional a los goles anotados y recibidos en la definición de los cupos a los cuartos de final.

En tanto, el Grupo D presenta una situación de máxima igualdad: Sevilla FC y Villarreal CF comparten la cima con cuatro puntos cada uno. El conjunto sevillista empató sin goles frente al Valencia CF y más tarde superó al Inter con un resultado de 2-0. Por su parte, el Villarreal igualó a dos tantos con el equipo italiano y derrotó al Valencia CF por 2-1. Esta distribución de resultados deja abierta la posibilidad de clasificación para los cuatro integrantes del grupo. Según reflejó LaLiga FC Futures, todos los participantes pueden tanto avanzar como quedar eliminados en función de los duelos decisivos que se celebrarán durante la tercera jornada.

La programación del domingo contemplará la conclusión de la fase de grupos y resolverá cuáles equipos acompañarán al Espanyol en la instancia de cuartos de final, que se jugará en la tarde en el mismo escenario. El certamen destaca por la presencia de equipos europeos de renombre, entre los que se encuentran clubes tradicionales de España, Italia, Portugal, Alemania y Francia. La estructura de competencia y la configuración de los grupos han favorecido la aparición de marcadores ajustados y clasificatorias repletas de incertidumbre.

La diferencia de goles adquiere así una importancia creciente, ya que, según informó LaLiga FC Futures, en algunos grupos la posibilidad de empate a puntos entre varios equipos deriva en la necesidad de recurrir a este recurso para establecer posiciones finales y determinar acceso a los cuartos. Ejemplo de esto es la situación tanto en Grupo A como en Grupo B donde el desenlace permanece completamente abierto y la contundencia ofensiva o la solidez defensiva podrían marcar la diferencia al cierre de la fase preliminar.

A lo largo de la jornada inaugural, ningún equipo, salvo el Espanyol, logró una trayectoria perfecta de victorias, lo cual incrementa la expectativa respecto a la competitividad del torneo y al análisis de los enfrentamientos correspondientes a la tercera fecha. Entre los partidos más relevantes de la próxima jornada destaca el derbi catalán y el duelo directo entre los clubes que lideran sus respectivos grupos. Los encuentros definirán finalmente el cuadro de los clasificados a la siguiente etapa de este torneo internacional juvenil, según reportó LaLiga FC Futures.