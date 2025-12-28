El Parlamento de Somalia declara "nulo" el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel

La histórica resolución adoptada por las cámaras legislativas de Somalia acusa que la reciente decisión del gobierno israelí sobre Somalilandia podría provocar un repunte en la actividad de grupos extremistas, además de poner en entredicho los avances obtenidos por el país en la lucha contra el terrorismo internacional. La declaración de rechazo surgió luego de una sesión extraordinaria en la que quedó establecida la postura somalí ante la medida de reconocimiento israelí, enfatizando su amenaza a la soberanía nacional y a la estabilidad regional. Según informó Europa Press, el Parlamento somalí consideró “nulo” el reconocimiento de Somalilandia como Estado independiente por parte del ejecutivo israelí, argumentando que tal acción atenta contra la integridad territorial del país y vulnera el Derecho Internacional.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, el poder legislativo de Somalia aprobó la denominada ‘Resolución de Rechazo y Prevención de la Violación por parte de Israel de la Soberanía, Integridad Territorial e Independencia de Somalia’, en la que se afirma que Somalilandia constituye una parte inalienable del territorio nacional somalí. El documento añade que ningún reclamo de independencia o de reconocimiento internacional para Somalilandia encuentra asidero legal y cataloga la medida israelí como “ilegal”, al considerar que viola directamente el principio de independencia y soberanía establecido para la República Federal de Somalia.

El texto difundido por el propio Parlamento a través de su cuenta oficial de Facebook insistió en que la iniciativa impulsada por Israel contraviene fundamentos de organismos multilaterales como la Carta de Naciones Unidas, la Unión Africana, la Liga Árabe, la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) y la Comunidad de África Oriental (EAC). Además, según consignó Europa Press, el pronunciamiento legislativo advierte que el reconocimiento israelí representa una amenaza para la paz y seguridad en la región del Cuerno de África, así como para la estabilidad internacional, factores considerados cruciales para el desarrollo y la seguridad en esa zona del continente africano.

Las autoridades somalíes reiteraron su rechazo a los movimientos del gobierno israelí, haciendo hincapié en la necesidad de respetar la unidad y la integridad territorial de Somalia. Un mensaje publicado por la Presidencia somalí en la red social X recalcó la postura oficial, afirmando nuevamente que Somalilandia se mantiene como una parte inseparable del Estado somalí. El propio presidente, Hasán Sheij Mohamud, manifestó un rechazo categórico, calificando la medida israelí como un “ataque” a la soberanía del país y subrayando los riesgos de inestabilidad que podría acarrear sobre el Cuerno de África.

Durante su intervención en la citada sesión parlamentaria, el mandatario alertó respecto al impacto que decisiones como la de Israel pueden tener en la revitalización de tendencias extremistas, un problema que Somalia ha combatido en los últimos años con avances sostenidos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo. Según informó Europa Press, el presidente reafirmó la voluntad de Mogadiscio de persistir en la defensa de la soberanía y la unidad nacional ante cualquier intento de fragmentación territorial.

La controversia sobre Somalilandia no es nueva. Según detalló Europa Press, la región se autoproclamó independiente en 1991, y desde entonces ha establecido una administración propia. A pesar de ciertos contactos diplomáticos con varios países, hasta ahora ningún Estado miembro de Naciones Unidas había avalado oficialmente la independencia de Somalilandia. El único antecedente tuvo lugar en 1960, cuando, en medio del proceso de descolonización británica, Israel otorgó un breve reconocimiento a un efímero Estado de Somalilandia, que existió apenas cinco días antes de la formación de la actual Somalia.

La más reciente oleada de tensiones diplomáticas en la zona se vio agravada en enero de 2024 tras la firma de un memorando de entendimiento entre Etiopía y Somalilandia, que contemplaba facilidades para el uso del mar Rojo por parte de Addis Abeba, a cambio de una participación accionaria en Ethiopian Airlines y la futura posibilidad de reconocimiento de la soberanía de Somalilandia. La suscripción de este acuerdo generó una grave crisis diplomática, acorde con lo reportado por Europa Press, incrementando la presión sobre los equilibrios regionales en el Cuerno de África.

En paralelo al rechazo somalí y a las críticas emitidas por parte de importantes actores de la comunidad internacional, la decisión de Israel fue recibida en Somalilandia con manifestaciones públicas de apoyo. Según Europa Press, la capital de Somalilandia, Hargeisa, fue escenario de celebraciones y concentraciones donde los asistentes exhibieron banderas israelíes como señal de respaldo a la decisión anunciada por el ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Las autoridades de la región semiautónoma destacan el reconocimiento israelí como una validación de sus aspiraciones soberanistas, a pesar de la oposición de Mogadiscio y de la mayoría de los Estados africanos y árabes.

El gobierno israelí, que ya había tenido un acercamiento hacia Somalilandia durante la efímera existencia de su breve Estado en 1960, ahora se coloca en el centro de una nueva crisis diplomática que involucra no solo a los países de la región africana sino también a organizaciones multilaterales. Las autoridades somalíes consideran prioritario que se respete la integridad de su territorio, indicando que cualquier apoyo externo a la independencia de Somalilandia será interpretado como una vulneración al consenso internacional vigente, según remarcó Europa Press en su cobertura del tema.

Las distintas partes involucradas observan con atención el futuro desarrollo de la situación, mientras Somalia refuerza su determinación de preservar tanto la unidad nacional como los logros alcanzados en materia de seguridad y estabilidad política. Las autoridades de Mogadiscio han señalado, de acuerdo con Europa Press, que toda iniciativa extranjera que incentive la fragmentación territorial puede comprometer los avances obtenidos en la región y debilitar la lucha frente a amenazas extremistas que persisten en el Cuerno de África.