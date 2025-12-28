Efectivos de Infoca realizan labores de acondicionamiento de zonas afectadas en Cártama tras lluvias

Varios equipos de bomberos rescatistas han salvado a personas atrapadas por el desbordamiento de arroyos y han realizado evacuaciones en la provincia de Málaga durante el temporal, mientras el río Guadalhorce experimentó una subida que alcanzó valores máximos históricos antes de comenzar a descender. Según informó Europa Press, los operativos de emergencia se reforzaron, interviniendo sobre todo en municipios como Cártama, donde las lluvias intensas provocaron anegaciones, desalojos y daños significativos en viviendas y vías de comunicación.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, indicó a través de un mensaje publicado en la red social X que efectivos del Plan Infoca se encuentran desplegados en Cártama. Estos equipos están desarrollando tareas de acondicionamiento de calles afectadas y brindando apoyo logístico al municipio. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, el dispositivo desplegado incluye siete grupos de bomberos forestales, una Brica, dos técnicos de operaciones, un encargado, el director del Centro Operativo Provincial (COP) y cinco autobombas, con recursos adicionales prealertados para su intervención en la mañana del domingo si resultaba necesario.

El servicio 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) reportó que, desde la tarde del sábado, se han atendido 339 incidencias relacionadas con el fenómeno meteorológico adverso. De este total, Málaga concentró 304 avisos, abarcando la mayoría de los casos gestionados, mientras que durante la madrugada y primeras horas del domingo se registraron 43 incidentes adicionales, treinta de los cuales ocurrieron en esta provincia. Entre los municipios más afectados se encuentra Cártama, donde las precipitaciones ocasionaron inundaciones en viviendas, locales comerciales, sótanos, garajes y parcelas, lo que llevó al traslado preventivo de residentes de la zona de Doña Ana.

Según los datos aportados por Europa Press, las autoridades organizaron desalojos tanto en Alhaurín de la Torre como en Cártama. Quienes debieron salir de sus domicilios encontraron alojamiento temporal en un hostal, además de contar con la opción de hospedarse en domicilios de familiares o allegados. No se registró ninguna persona que hubiera hecho uso del albergue abierto específicamente para situaciones de emergencia.

Durante la noche del sábado, la Junta de Andalucía envió un mensaje masivo, Es-Alert, dirigido a los habitantes de 27 municipios de las comarcas Sol y Guadalhorce. En este aviso se alertó sobre el estado de peligro extraordinario, conocido como aviso rojo, vigente hasta las 04.00 horas. Además, según consignó Europa Press, las instituciones mantuvieron una coordinación permanente con las alcaldías de las localidades afectadas, asegurando la activación de recursos y medios necesarios para responder a las incidencias y reducir los riesgos para la población.

Entre las actuaciones de emergencia, los bomberos efectuaron el rescate de tres personas, dos adultos y un menor, que habían quedado atrapadas dentro de su vivienda por el desbordamiento del arroyo Vadeurraca. Otra intervención se realizó en una finca en Nueva Aljaima, donde dos personas también pudieron ser rescatadas sin daños, tras verse impedidas de abandonar el inmueble debido al agua acumulada.

De acuerdo con los reportes de Europa Press, el río Guadalhorce alcanzó durante la noche niveles históricamente altos, aunque poco después las mediciones indicaron un descenso progresivo. Las lluvias también afectaron al transporte ferroviario, ya que cinco trenes de Cercanías resultaron inmovilizados en estaciones y apeaderos entre Los Prados y Benalmádena. Pese a la magnitud del temporal, a la hora del parte no se registraban cortes totales de carreteras en Andalucía. No obstante, la circulación continuaba siendo difícil en dos vías almerienses clasificadas con nivel rojo: AL-8105 en el tramo Las Cunas – Burjulú, y AL-8106 entre Villaricos y El Arteal.

En cuanto al volumen de precipitaciones, la estación de Marbella, Puerto (Málaga) registró una acumulación de 77,8 litros de lluvia por metro cuadrado durante el sábado, seguida por Coín con 73,8, Benahavís con 63,4 y Álora con 30,6. Por su parte, en San Roque, Cádiz, se alcanzaron 54,6 litros por metro cuadrado, según detalló Europa Press revisando los registros meteorológicos.

La situación llevó a que las autoridades elevaran el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones a la fase operativa 1 durante el sábado, estado que había sucedido a la fase de preemergencia activada el jueves 24. La gestión de incidencias incluyó, además, la movilización de 33 planes territoriales de emergencias locales, distribuidos en 23 municipios de Málaga y diez de Granada, reforzando así la respuesta ante los efectos del temporal, según reportó Europa Press.

Con la coordinación de distintos equipos de emergencia y la activación de recursos especiales, el seguimiento oficial continuó durante todo el episodio meteorológico, favoreciendo la atención de los afectados y la mitigación de daños materiales en la provincia.