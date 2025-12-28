David de María empatiza con India Martínez y asegura que "es bueno parar"

India Martínez anunciaba hace unos días su retirada temporal de la música y muchos han sido los artistas que han aprovechado la presencia de las cámaras o sus redes sociales para enviarle todo su apoyo tras tomar una de las decisiones más complicadas de su vida.

El último de ellos ha sido David de María, quien se dejaba ver este fin de semana en el partido benéfico organizado por Richy Castellanos entre artistas y famosos a favor de la Fundación Theodora.

"Es amiga muy personal y por supuesto que hemos hablado, volverá con mucha más fuerza", decía al preguntarle por la decisión de la cantante. Además, aseguraba que "solo se nos ve a veces en el escenario, pero la intensidad de esta forma de vida... yo la conozco porque le di la mano cuando empezaba y le entiendo perfectamente".

En ese contexto, el artista desvelaba que "cuando nació mi hijo sí que paré mucho y prioricé la paternidad, solucionar los problemas psicológicos, el equilibro emocional porque si no, no lo das todo en el escenario". Por eso considera que "es bueno parar porque nos llevan a un ritmo en el terreno musical y eso quema mucho".

En cuanto a cómo ha pasado Nochebuena, David desvelaba que "la he pasado solito en Madrid porque a mi hijo le tocaba con la familia materna". Una noche que consideraba "muy triste" porque "se echa de menos a la gente". "Me fui al Mercadona me compré unos langostinos y una botella de sidra, solo, y una serie de Netflix", concluía.

Por último, ante la pregunta de a quién elegirá para ver las Campanadas en televisión, si a Cristina Pedroche o a Chenoa, el artista no tardaba en responder: "Las dos son amigas, pero Chenoa más, o sea que con Chenoa, eso siempre quedará ahí".