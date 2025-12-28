Bernabé dice que hoy es un día "clave" en la búsqueda de los desaparecidos en Indonesia

Las familias de los cuatro desaparecidos en el naufragio en aguas de Indonesia difundieron un comunicado solicitando que continúen los esfuerzos de localización, una petición que mantiene en alerta a las autoridades españolas y refuerza la coordinación con representantes en Yakarta. Según informó Europa Press, la comunicación con las autoridades indonesias es constante y la información se transmite en tiempo real a los allegados de las víctimas, que siguen de cerca el operativo desde España y también en el terreno.

De acuerdo con Europa Press, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, subrayó que la jornada de hoy representa un momento crítico en la búsqueda. El operativo se ha intensificado, con ampliación y sectorización de la zona de rastreo en el mar, con la participación activa de las autoridades locales y de Yakarta. Bernabé explicó que las condiciones meteorológicas favorecen las labores de búsqueda, lo que permite proseguir con los trabajos en la zona afectada.

Europa Press detalló que entre los desaparecidos figuran el entrenador de fútbol Fernando Martín y tres de sus hijos menores de edad. Familiares residentes tanto en España como en Yakarta reciben actualizaciones continuas sobre el despliegue del dispositivo. El entorno de las víctimas, según reportó el medio, ha mostrado una profunda preocupación, mientras reciben el apoyo de múltiples ámbitos en el país, en especial del mundo deportivo y del sector hostelero, sectores con los que la familia tiene lazos estrechos.

La delegada remarcó que “España entera ha sufrido desde el momento que hemos conocido el terrible suceso”, poniendo el acento en la dimensión nacional de la conmoción. Según recogió Europa Press, Bernabé garantizó que la Embajada española en Yakarta permanece disponible para los allegados y mantiene contacto con todas las partes implicadas, teniendo en cuenta que las personas afectadas pertenecen a más de una familia.

La colaboración entre los equipos españoles y los indonesios continúa bajo los protocolos internacionales establecidos. Europa Press consignó que la delegada señaló que cada país actúa conforme a sus procedimientos, y que las familias conocen plenamente tanto las dificultades inherentes a este tipo de emergencia como las gestiones realizadas por las autoridades. A pesar de la complejidad del caso, los familiares insisten en su demanda de no cesar los trabajos de búsqueda dado el margen que ofrece el clima favorable, según la información trasladada por las familias y reproducida por el medio.

Durante sus declaraciones públicas, Bernabé trasladó su solidaridad a los allegados, recordando la magnitud del golpe que ha supuesto el siniestro tanto para los familiares directos como para su entorno profesional y social. El medio Europa Press puntualizó que cada avance en la operación se comunica inmediatamente a los afectados, reforzando el compromiso de las instituciones españolas y la disposición de la representación diplomática en Yakarta.

El incidente ha generado numerosas muestras de apoyo, según publicó Europa Press, desde diferentes puntos del país y de la propia comunidad internacional. Los afectados están recibiendo mensajes de ánimo y respaldo que muestran la extensión del impacto que el caso ha causado.

En lo operativo, la búsqueda cuenta con la participación coordinada entre fuerzas locales indonesias, especialistas de Yakarta y la red diplomática española. El sector más afectado ha sido ampliado y dividido en áreas para una cobertura más exhaustiva, de acuerdo a las últimas decisiones tomadas en el terreno, según informó Europa Press. Las tareas se concentran en aprovechar la ventana meteorológica favorable, que facilita tanto el despliegue como la efectividad de las labores marítimas y aéreas.

Fuentes diplomáticas, citadas por Europa Press, reiteraron la voluntad de mantener el flujo informativo y la colaboración transversal con los mecanismos de emergencia y rescate de Indonesia. Las familias, en tanto, permanecen atentas a cada novedad, manteniendo su demanda de que los trabajos no se detengan mientras existan posibilidades objetivas de encontrar a los desaparecidos.