Aumentan a más de 800 los migrantes rescatados durante los últimos días cerca de Creta, en Grecia

El pago de sumas que oscilan entre 1.880 y 3.920 euros por persona, según declaraciones de los propios migrantes, reflejó el alto costo que muchas de estas personas deben afrontar para intentar llegar a Grecia desde Libia. De acuerdo con el comunicado oficial de la Guardia Costera de Grecia, citado por la agencia Europa Press, esta información fue recopilada durante el proceso de rescate y traslado de los pasajeros de una de las embarcaciones interceptadas el sábado cerca de la isla de Creta. La noticia principal se centra en la confirmación del rescate de cerca de 150 migrantes en dos operaciones distintas frente a la costa de Creta, sumando más de 800 personas rescatadas en esta zona en los últimos días, la mayoría partiendo desde el litoral libio.

Según consignó Europa Press, la Guardia Costera griega detalló que un primer grupo, conformado por 47 individuos —incluidos tres menores—, fue socorrido la noche del sábado por una embarcación de Frontex. Tras el rescate, los ocupantes fueron conducidos a Kokkinos Pyrgos, y posteriormente trasladados al puerto de Heraklión, donde se desarrollaron los protocolos iniciales de atención. Entre quienes viajaban en este bote estaba un ciudadano sudanés, quien, de acuerdo con la autoridad griega, fue arrestado acusado de estar implicado en actividades de tráfico de personas, señalando así el accionar de redes vinculadas a la migración irregular que operan en la zona.

En otra operación de salvamento frente al sur de Gavdos, una pequeña isla situada al sur de Creta, se logró poner a salvo a 108 personas que navegaban en una embarcación cuya localización fue posible gracias a la intervención de un buque de bandera liberiana. Según reportó el diario griego 'Ta Nea', esta nave atendió primero a los migrantes y notificó a las autoridades helenas, colaborando en el proceso de atención y traspaso de los rescatados a las entidades responsables en Grecia.

En lo que va de diciembre, las travesías marítimas partiendo principalmente desde la región libia de Tobruk evidenciaron un incremento, tal como bajo líneas de análisis proporcionadas por la Guardia Costera e información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Según recoge la página web de la OIM, durante 2025 se registraron más de 1.740 muertes en las diversas rutas migratorias del Mediterráneo, entre ellas al menos 40 en el mes actual. Estas cifras reflejan el riesgo constante al que se enfrentan quienes optan por cruzar el mar en embarcaciones improvisadas o sobrecargadas, así como la persistencia de flujos migratorios hacia la Europa mediterránea.

El fenómeno migratorio en torno a Creta y la ruta del Mediterráneo oriental ha experimentado un aumento sostenido de operaciones de rescate, en paralelo a los reportes sobre las partidas desde el norte de África, principalmente Libia. Según informaciones recabadas por Europa Press y datos de la OIM, la mayoría de estos desplazamientos involucran personas que, tras abonar significativas sumas de dinero a redes de tráfico, buscan alcanzar suelo europeo a través de rutas consideradas entre las más peligrosas del mundo. El relato de los migrantes rescatados señala el papel determinante que tienen las organizaciones criminales en la coordinación y facilitación de estos viajes.

La presencia de menores entre los pasajeros, así como la variedad de nacionalidades involucradas, destaca la dimensión humanitaria de esta crisis, que obliga a una continua movilización de recursos de rescate y atención por parte de las autoridades griegas y organismos internacionales. Frontex, la agencia europea de control de fronteras, desempeñó un rol relevante en estas últimas operaciones, actuando en conjunto con la Guardia Costera local para atender las emergencias en alta mar.

Los recientes rescates se suman a un contexto regional donde la presión migratoria se expresa de manera constante en las rutas mediterráneas. Los testimonios recogidos por las autoridades griegas y citados por Europa Press dan cuenta del origen de estas travesías, anotando el punto de partida en la ciudad libia de Tobruk y el destino final en territorios griegos. Los precios reportados para estos desplazamientos, que superan la capacidad adquisitiva de muchas familias en países de origen, subrayan la vulnerabilidad de los migrantes frente a los intermediarios y traficantes.

La vigilancia internacional y la cooperación entre naciones y agencias multilaterales intenta dar respuesta a una problemática que diariamente involucra operaciones de búsqueda y rescate, investigaciones sobre redes de facilitadores y atención integral a las personas interceptadas en rutas peligrosas. Según la OIM, el número de muertes registradas en lo que va del año amenaza con superar los registros de años anteriores, pese al esfuerzo por limitar las tragedias en el mar.

Las autoridades continúan monitoreando la situación en las aguas cercanas a Creta y otras rutas del Mediterráneo, mientras los números de rescates y pérdidas humanas siguen reflejando la magnitud del desafío. La información proporcionada por Europa Press y recogida en diversas fuentes oficiales subraya la urgencia de fortalecer los dispositivos de ayuda, aumentar la cooperación internacional y atender a las causas estructurales que impulsan los desplazamientos.