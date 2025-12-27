Una mujer en estado crítico al caerle una farola en Sabadell (Barcelona) durante el temporal

El aviso de las autoridades acerca del aumento de incidencias relacionadas con lluvia y viento en el área metropolitana de Barcelona surgió tras un suceso que puso en alerta a la población: una mujer resultó gravemente herida este sábado en Sabadell al caerle una farola durante la tormenta. El incidente ocurrió poco después de las 12:30 en la plaza Major, cerca de la calle Pedregar, según informaron Protecció Civil de la Generalitat y el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a través de la red social X. Protecció Civil ha solicitado máxima cautela en los desplazamientos y ha instado a extremar las precauciones al aire libre, manteniéndose vigente el plan Inuncat ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

Según reportó SEM, el accidente dejó a la mujer en estado crítico, por lo que fue trasladada con urgencia al Hospital Parc Taulí de Sabadell. Además, en el mismo suceso, un hombre sufrió heridas leves. Las autoridades sanitarias y de protección civil confirmaron la gravedad de la situación meteorológica e hicieron hincapié en el incremento de riesgos asociados, especialmente por culpa de las fuertes rachas de viento y la inestabilidad continuada en la zona.

El medio detalló que la farola se desprendió en el contexto de un temporal intenso, donde estructuras y objetos urbanos pueden convertirse en focos de peligro ante los cambios bruscos del clima. Este episodio, registrado en una zona céntrica de la ciudad, evidenció la vulnerabilidad de los espacios públicos cuando las tormentas afectan con fuerza. El Servei d'Emergències Mèdiques desplegó recursos rápidamente y efectuó el traslado inmediato de la herida al centro hospitalario, mientras atendía también al hombre afectado.

El plan Inuncat, que sigue activo, implica una alerta operativa elevada ante fenómenos meteorológicos como lluvias intensas y fuertes vientos, según consignó Protecció Civil. Este protocolo implica la coordinación de diversos cuerpos de seguridad y emergencia, así como recomendaciones específicas a los ciudadanos para evitar situaciones de riesgo, como limitar desplazamientos y posponer actividades al aire libre durante episodios meteorológicos severos.

Protecció Civil ha informado mediante diferentes canales que, en las últimas horas, se han reportado más incidentes relacionados con la caída de árboles, ramas y otros elementos en distintos puntos del área metropolitana. Según publicó SEM, el trabajo conjunto de los cuerpos de emergencia busca responder de manera ágil ante cualquier llamada de auxilio derivada de los efectos del temporal.

Las intensas rachas de viento y la acumulación de agua en la vía pública han obligado a mantener canales de comunicación permanente con la ciudadanía. Las autoridades remarcan la importancia de seguir las recomendaciones oficiales y evitar circular por zonas arboladas o cerca de elementos urbanos susceptibles de caer o desprenderse. El medio informó que los equipos de emergencia se encuentran monitorizando la situación y reforzando las labores de vigilancia en zonas donde la probabilidad de incidentes es mayor.

La evolución de la situación meteorológica mantiene en vilo a diferentes organismos públicos, como los servicios hospitalarios, que deben atender con recursos extraordinarios ante casos de lesiones graves generadas por caída de objetos. Según consignó el SEM, el traslado de la mujer herida crítica y la atención rápida al hombre con lesiones leves se efectuaron conforme a los protocolos para emergencias durante temporales.

El episodio ocurrido en Sabadell refleja un repunte en la peligrosidad asociada a los temporales en centros urbanos y la necesidad reforzada de prevención ante situaciones climáticas adversas. Tanto Protecció Civil como el Servei d'Emergències Mèdiques reiteraron en la plataforma X que se mantiene la vigilancia activa y se continuará informando sobre cambios en la situación o la activación de nuevas medidas precautorias, en función de la evolución del temporal en el área metropolitana de Barcelona.