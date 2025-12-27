Un terremoto de magnitud 7,0 sacude el noreste de Taiwán

El último gran sismo reportado en Taiwán había dejado un saldo trágico de 19 muertos y más de mil heridos en el condado de Hualien en abril de 2024. Este precedente marcó la pauta para la respuesta de las autoridades y la preocupación pública en la noche del sábado, cuando un terremoto de magnitud 7,0 se registró en aguas cercanas a Yilan, al noreste de la isla, según informó la Administración Meteorológica Central (CWA). La sacudida, que ocurrió a las 23:00 horas locales (16:00 hora peninsular española), se sintió especialmente en Yilan y otras zonas circundantes, provocando apagones temporales y medidas preventivas a la espera de posibles repercusiones.

De acuerdo con datos de la CWA consignados por los medios, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en el mar, a poco más de 32 kilómetros al este del condado de Yilan, ubicado al sur de Taipéi, capital de Taiwán. La profundidad del temblor alcanzó los 72,8 kilómetros, una característica que influye en la forma en que la energía sísmica se transmite y percibe en la superficie. Según lo detallado por la CWA, la intensidad del temblor se clasificó con un valor de cuatro, tanto en Yilan como en otras regiones del país insular, en una escala de siete niveles empleada localmente para calificar el impacto real de este tipo de fenómenos.

El sismo, registrado la noche del sábado, provocó cortes de energía que afectaron temporalmente a tres mil viviendas en Yilan, de acuerdo con el reporte de la empresa Taiwan Power Company. La restitución del servicio ocurrió en un lapso breve, mientras equipos técnicos evaluaban posibles daños derivados del evento telúrico. Hasta el momento del cierre de los primeros informes, la Administración Meteorológica Central y otras autoridades no habían confirmado víctimas ni daños estructurales graves, según publicó la prensa local basada en los comunicados oficiales difundidos durante las horas posteriores al temblor.

El medio detalló que, comparado con el terremoto de magnitud 7,2 que impactó Hualien unos dos meses antes, el reciente movimiento se produjo a mayor profundidad y su epicentro se ubicó en una zona marítima relativamente próxima a la costa, factores que condicionan la magnitud de afectaciones en superficie. Cabe recordar que el episodio en Hualien registró un saldo considerable de víctimas y heridos, convirtiéndose en uno de los peores desastres naturales recientes en Taiwán, situación que activó mayores protocolos de monitoreo y respuesta en las regiones vecinas en esta ocasión.

Por parte de la CWA, los registros oficiales muestran que la intensidad sísmica en la escala local se sitúa en valores que pueden resultar perceptibles para la población y causar algunos daños menores, especialmente en infraestructuras más antiguas o vulnerables. Las autoridades insulares no reportaron alerta de tsunami tras realizar las evaluaciones iniciales, aspecto que forma parte de los procedimientos habituales posteriores a un evento de esta magnitud cuando el epicentro se encuentra en el mar.

La información proporcionada por Taiwan Power Company, citada ampliamente en los primeros reportes, señala que el restablecimiento de la electricidad en las zonas afectadas se realizó con rapidez, y los equipos continuaron revisando el estado de las redes para descartar inconvenientes adicionales. Mientras tanto, la Administración Meteorológica Central anunció que se mantiene en contacto permanente con organismos de emergencia y defensa civil para actualizar datos y coordinar la posible atención a la población, en caso de detectarse daños secundarios o réplicas de importancia.

Los antecedentes de eventos sísmicos graves en la isla, incluida la tragedia de abril en Hualien, motivaron a la ciudadanía y a las autoridades locales de Yilan y zonas cercanas a adoptar medidas preventivas tras el temblor más reciente. Según consignó el medio, la vigilancia permanece en los sistemas de monitoreo, y tanto la infraestructura pública como el sector residencial se encuentra bajo revisión para descartar daños latentes o riesgos estructurales que puedan surgir a raíz de movimientos posteriores.

En reiteradas ocasiones, expertos citados por la Administración Meteorológica Central han explicado que la ubicación geográfica de Taiwán dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico expone regularmente a la isla a fenómenos sísmicos de alta intensidad. Esto ha llevado a una constante actualización de protocolos y a la realización de simulacros periódicos en urbes como Taipéi, así como en áreas costeras y rurales, con el objetivo de reducir el impacto de futuros eventos.

Las cadenas de información nacionales y locales difundieron mensajes oficiales solicitando a la población mantener la calma y seguir las indicaciones de protección civil, debido a la posibilidad de réplicas o posibles actualizaciones en los reportes de daños. La vigilancia continuará en las próximas horas y días, bajo el seguimiento de la CWA, empresas de servicios esenciales y cuerpos de emergencia desplegados en el noreste de Taiwán.