Rusia extiende la prohibición temporal de la exportación de gasolina

El Gobierno ruso ha extendido este sábado la prohibición temporal de la exportación de gasolina hasta finales de febrero de 2026, restricciones impuestas a finales de agosto, cuando Ucrania intensificó los ataques contra refinerías y puertos desde el mar Negro hasta la costa del Báltico.

Moscú ha emitido durante la jornada un nuevo decreto que extiende esta decisión, que aplica a todos los exportadores, hasta el 28 de febrero. También ha ampliado la prohibición de exportar combustible diésel y otros gasóleos, aunque esta acción no se aplica a productores directos.

El vice primer ministro ruso, Alexander Novak, dijo el jueves que el mercado ruso actualmente está equilibrado y que las reservas previamente utilizadas han recuperado niveles superiores a los de hace un año, según recoge la agencia de noticias Interfax.

Las mencionadas prohibiciones estaban en vigor hasta finales de este año, pero si bien la situación se ha estabilizado desde entonces los precios se mantienen relativamente altos y los ataques ucranianos continúan.