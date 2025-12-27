Rubio y Asfura acuerdan "fortalecer la alianza" entre EEUU y Honduras en su primera conversación telefónica

En el comunicado oficial, el Departamento de Estado subrayó que Marco Rubio reconoció el esfuerzo de Nasry Asfura en mantener alineados los intereses estratégicos de Estados Unidos, en particular la cooperación en temas de seguridad y el incremento de los vínculos económicos. Esta declaración se dio en el contexto de un proceso electoral hondureño que, según detalló el medio, ha enfrentado impugnaciones y alegatos de fraude por parte de opositores políticos después de más de veinte días de celebradas las votaciones.

De acuerdo con la información publicada por el Departamento de Estado y citada por el medio, el secretario Marco Rubio sostuvo una comunicación telefónica con el presidente electo Nasry Asfura. Durante la charla, Rubio le transmitió felicidades por lo que calificó como una “clara victoria” en la contienda presidencial realizada a finales de noviembre. Además de la felicitación, ambos representantes confirmaron su interés por intensificar la cooperación entre Washington y Tegucigalpa en los próximos años, tanto en el ámbito bilateral como regional, priorizando la seguridad y las relaciones económicas.

Tal como consignó el medio, esta muestra de apoyo no constituye el primer gesto del gobierno estadounidense hacia el candidato del Partido Nacional de Honduras. Desde la semana anterior, la Casa Blanca y el presidente Donald Trump habían emitido comunicados públicos respaldando la elección de Asfura. Las autoridades estadounidenses también venían solicitando a las instituciones hondureñas que concluyeran el escrutinio para agilizar el traspaso de poder. Según el medio, el gobierno hondureño rechazó estas peticiones, calificándolas de “injerencia extranjera”.

El proceso electoral en Honduras, contemplado por medios estadounidenses y hondureños, ha dejado un saldo de inconformidades y tensiones. El Partido Liberal y el partido oficialista LIBRE han denunciado presuntas irregularidades en el conteo de votos, generando incertidumbre sobre la legitimidad del resultado. Como respuesta a estas protestas, el Departamento de Estado instó a todas las figuras políticas involucradas a aceptar los resultados certificados por las autoridades electorales, con el fin de asegurar una transición gubernamental ordenada y pacífica hacia el mandato de Nasry Asfura.

Según reportó el Departamento de Estado, Rubio destacó su disposición y la del gobierno estadounidense para reforzar la alianza existente con Tegucigalpa, poniendo en el centro la seguridad regional y el impulso del comercio y la inversión entre ambas naciones. El comunicado detalló que tanto Washington como Tegucigalpa ven en esta nueva etapa la oportunidad de promover agendas conjuntas que incluyan la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento económico.

El medio también puntualizó que el respaldo internacional se inscribe en la dinámica bilateral que Estados Unidos mantiene con Centroamérica, en la que temas como migración, seguridad fronteriza y cooperación para el desarrollo suelen ocupar lugares destacados en la agenda común. Tanto Naciones Unidas como organismos multilaterales han seguido de cerca la coyuntura electoral en el país centroamericano, en un escenario marcado por el escrutinio internacional sobre la transparencia del proceso.

La relación previa entre ambos gobiernos, de acuerdo con lo consignado por el medio, ha estado condicionada por la colaboración en situaciones de seguridad regional, el intercambio comercial y la asistencia en materia de políticas migratorias. Con la llegada de Asfura a la presidencia, Washington anticipa una continuidad en el enfoque hacia estos temas, aunque la administración estadounidense mantiene en observancia el desarrollo de la transición de poder y la respuesta institucional ante las impugnaciones presentadas por la oposición hondureña.

Finalmente, la comunicación emitida por el Departamento de Estado reflejó el interés de Estados Unidos en consolidar canales de diálogo permanente con el gobierno entrante, como también el llamado a la comunidad política hondureña para que respete el marco legal electoral. Con esto, las autoridades estadounidenses expresaron su expectativa de que el relevo presidencial ocurra en un clima de estabilidad y cooperación internacional, condición que consideran necesaria para mantener el curso de las relaciones en los próximos años, según puntualizó la publicación.