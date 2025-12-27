Rosa Benito y Rosario Mohedano aclaran por qué Amador Mohedano ha pasado solo las Navidades

Rosa Benito detalló que su hija Rosario ofreció en numerosas ocasiones la posibilidad de que Amador Mohedano viajara a Madrid para compartir las fiestas, cubriéndole incluso el costo del billete de tren, pero que él ha optado libremente por quedarse en Chipiona. Según palabras de Benito recogidas por el medio, tanto ella como el resto de la familia han facilitado alternativas para que Mohedano no pasara solo fechas señaladas, lo que pone de manifiesto el carácter voluntario de la decisión tomada por el hermano de Rocío Jurado. La información principal apunta a la explicación pública de la familia sobre la ausencia de Amador Mohedano durante las recientes celebraciones navideñas y la aclaración respecto a su vínculo con hijos y allegados.

Tal como informó el medio, Benito y su hija Rosario se refirieron al asunto durante un evento benéfico en el que participaron, organizado por Richy Castellanos en beneficio de la Fundación Theodora. En ese contexto, ambas reiteraron que han realizado gestiones y ofrecimientos constantes para que Amador compartiera la Navidad en familia lejos de Chipiona, aunque siempre respetaron su autonomía para decidir dónde y con quién pasar estas fechas. Benito subrayó que las invitaciones a su hermano para acudir tanto a Madrid como a Sevilla han sido numerosas, implicando la colaboración de los hijos y la hermana de Mohedano.

El medio consignó declaraciones textuales de Rosa Benito: "Ahí voy a hablar yo, me da pena que utilicen algo que la persona lo quiere vivir así. Mi hija le ha ofrecido su casa veinte mil veces, 'papá voy a por ti, te pago el billete del tren', mi hijo Fernando también y él no quiere salir de Chipiona, tiene a su hermana, que su hermana le dice 'vente a Sevilla, vamos a recogerte', él no está solo, él está solo porque quiere estar solo y es respetable". Esta afirmación muestra que la elección de Amador de permanecer en Chipiona se ha producido dentro del marco de varias oportunidades de compañía dadas por su círculo familiar más próximo.

De acuerdo con la información del medio, Benito añadió que la ausencia de Amador en otras reuniones familiares recientes, como el cumpleaños de José Ortega Cano, comuniones y bautizos de sus nietos, refuerza el patrón de preferencia personal por no acudir a eventos familiares fuera de Chipiona. "Y te digo una cosa, él no ha querido venir tampoco, ni a la comunión de mis nietos ni bautizo porque no le dio la gana, es respetable, sí, él es feliz así, sí, pero la vida sigue y lo importante es ser feliz como nos dé la gana", expresó Benito según la publicación.

En el desarrollo de la cobertura, Rosario Mohedano también aportó su perspectiva sobre la situación actual de su padre. Según publicó la fuente, la cantante negó que la causa de la distancia con Amador fuera la imposibilidad de que ambos padres coincidieran en un mismo lugar, desmintiendo versiones sobre divisiones insalvables en la familia. "Eso ya lo hemos pasado, yo he hecho fiestas en mi casa y mi madre ha estado con mi padre conviviendo en el mismo sitio", apuntó la artista, quitando peso a la idea de que existan conflictos irresolubles entre sus progenitores.

El medio detalló que Rosario manifestó su incomodidad al escuchar versiones que atribuyen un supuesto abandono familiar hacia Amador Mohedano. Insistió en que las facilidades para compartir reuniones en su casa están siempre presentes, aclarando que la logística para acudir a Chipiona se complica por cuestiones tan simples como la falta de comodidades en la vivienda de su padre: "Nosotros no podemos ir a Chipiona como quisiéramos porque no tiene ni un sofá para sentarnos", sostuvo la cantante sobre las limitaciones de la residencia de Mohedano en esa localidad gaditana.

Rosario remarcó frente al medio que su padre puede acudir a su casa "siempre que quiera, no hace falta que sea Navidad", e insistió en la necesidad de frenar los comentarios que sugieren desinterés hacia él. La familia recalca que las opciones para compartir están abiertas de manera permanente, y tanto Benito como Rosario reiteraron que las ausencias de Amador en fechas relevantes responden siempre a una decisión libre y respetada por el entorno.

La participación de Rosa Benito y Rosario Mohedano en el evento solidario permitió a ambas aprovechar la coyuntura para contestar públicamente a las especulaciones que vinculan a Amador con la soledad durante las celebraciones familiares. Según publicó la fuente, la familia reafirma su respeto por la independencia y preferencias del extorero, mientras rechaza cualquier insinuación sobre abandono o falta de afecto. La información ofrecida deja constancia del posicionamiento del entorno cercano de Amador Mohedano respecto a su vida personal y familiar durante estas fechas.