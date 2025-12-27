Mínguez acusa a Feijóo de "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" en la dana

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, señaló que tanto su partido como el PSPV están analizando todas las posibles respuestas legales tras las declaraciones realizadas por Carlos Mazón en la comisión parlamentaria. En este contexto, planteó que en los próximos días decidirán si presentan una denuncia ante la Fiscalía. Según informó la agencia Europa Press, Mínguez abordó este tema en una rueda de prensa celebrada en Lleida, durante la cual también centró su intervención en el papel desempeñado por Alberto Núñez Feijóo en el caso relacionado con la dana de Valencia.

De acuerdo con Europa Press, Mínguez acusó de forma directa al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de ser "cómplice necesario de toda una negligencia criminal" con relación a los mensajes que el líder popular dirigió a la jueza encargada de las investigaciones sobre la dana en Valencia. Esta acusación surge en un contexto marcado por la conmoción social tras el episodio meteorológico extremo, que dejó como resultado 230 víctimas y numerosas familias afectadas, según consignó el medio.

Durante sus declaraciones ante los medios, Mínguez expresó que, a su juicio, "un líder que miente, que manipula cuando detrás hay 230 víctimas, familias destrozadas, no merece liderar un proyecto político". Estas palabras, recogidas por Europa Press, profundizan la crítica socialista tanto hacia Feijóo como al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, cuyo papel en la comisión parlamentaria ha generado tensiones en el ámbito político valenciano.

Europa Press detalló que, consultada sobre la posibilidad de formalizar una denuncia ante la Fiscalía por presuntas falsedades atribuidas a Mazón en la comisión parlamentaria sobre la dana, Mínguez explicó que ambas formaciones socialistas están contemplando todas las vías posibles de actuación. "Lo estamos valorando todo", afirmó, adelantando que la decisión se tomará en los próximos días y remarcando la gravedad de las afirmaciones que han motivado este análisis.

La rueda de prensa donde Mínguez planteó estas cuestiones se produce en un contexto de creciente presión política tras la gestión de la emergencia por la dana en Valencia, un fenómeno meteorológico que desencadenó una amplia respuesta institucional y un intenso debate sobre las responsabilidades políticas. Según publicó Europa Press, el asunto ha alcanzado nuevos niveles de confrontación a raíz de los mensajes intercambiados entre miembros del Partido Popular y la autoridad judicial que dirige las pesquisas, sumando así un nuevo capítulo a las pugnas partidistas en torno a la tragedia.

A lo largo de su intervención, la portavoz socialista cuestionó la ética política de los líderes populares y alusión directa a la transparencia de sus acciones ante hechos que implican consecuencias graves y duraderas para la población valenciana. De acuerdo a lo consignado por Europa Press, Mínguez insistió en la relevancia de esclarecer la veracidad de los mensajes y de las comparecencias parlamentarias, tanto por el impacto en las víctimas como por la confianza en el funcionamiento democrático de las instituciones.

El análisis detallado de esta crisis, según Europa Press, ha llevado a las formaciones socialistas a examinar el corpus de declaraciones y pruebas recabadas durante la comisión sobre la dana, valorando en profundidad la posible existencia de irregularidades y las implicaciones legales que de ellas se deriven. La posibilidad de trasladar estos hechos al ámbito judicial permanece abierta hasta que se completen las deliberaciones internas de ambos partidos.