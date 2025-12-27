Hamás avisa que no tolerará un desplazamiento forzado de los palestinos a Somalilandia

El movimiento Hamás sostiene que la reciente decisión de Israel de reconocer a Somalilandia constituye, en realidad, el primer paso de un plan orientado a desplazar forzosamente a la población palestina de Gaza hacia ese territorio africano. Según informó Europa Press, la declaración de Hamás surge en respuesta al anuncio del Gobierno israelí, que se convirtió en el primer Estado en reconocer oficialmente la independencia de Somalilandia, un territorio cuya soberanía permanece sin reconocimiento en la mayor parte del sistema internacional y cuyo estatus es respaldado por Somalia como parte integral de su territorio.

En un comunicado difundido en su sitio web, Hamás expresó su rechazo absoluto a la posibilidad de que Gaza se convierta en el origen de traslados forzados hacia Somalilandia. La organización subrayó que “afirmamos nuestro total rechazo a los planes de la ocupación de desplazar por la fuerza a nuestro pueblo, incluido el uso de Somalilandia como destino para el pueblo de Gaza”, en referencia a las políticas israelíes, detalló Europa Press.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Hamás enmarca el reconocimiento de Israel como un intento de crear un precedente internacional y valora la medida como un peligro para la región. El comunicado define tal reconocimiento como “un precedente peligroso y un intento inaceptable de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina”. Desde la óptica del movimiento palestino, la diplomacia israelí con Somalilandia refleja el creciente aislamiento de Israel a causa de los crímenes cometidos en Gaza, aludiendo a la condena generalizada de la comunidad internacional, de los países árabes e incluso del propio Gobierno de Somalia.

La declaración advierte que estas acciones constituyen parte de una “maliciosa política sionista” cuyo propósito sería descomponer la unidad del mundo árabe y fomentar la inestabilidad en Estados soberanos, insertándose en los asuntos internos de las naciones de la región para, según Hamás, impulsar un proyecto colonial. La organización instó a escalar las medidas de aislamiento contra Israel, según reportó Europa Press, argumentando que la comunidad internacional debe “fortalecer este aislamiento, tanto popular como oficialmente, y continuar los esfuerzos internacionales para sitiarlo y exigir responsabilidades a sus líderes por sus crímenes de lesa humanidad”.

Hamás manifestó también satisfacción ante el pronunciamiento de gobiernos árabes e islámicos, que rechazaron la medida israelí, y valoró esas posiciones al considerarlas alineadas con el derecho internacional y el respeto a la soberanía de Somalia. Según detalló Europa Press, la respuesta internacional al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel ha incluido condenas oficiales, especialmente desde estados árabes y desde el propio Gobierno central de Somalia.

La reacción de Hamás ocurre en un contexto en el que amplios sectores de la comunidad internacional insisten en el respeto a la integridad territorial de Somalia, a la vez que rechazan las actuaciones unilaterales que puedan significar precedentes comprometedores para la estabilidad regional y la soberanía de los Estados africanos. En ese marco, la organización palestina ha vinculado la política exterior israelí respecto a Somalilandia con los acontecimientos en la Franja de Gaza y la situación de su población.

Europa Press consignó que, a través de su comunicado, Hamás insistió en que no permitirá el desplazamiento forzoso de la población palestina y alertó sobre una agenda más amplia de fragmentación e interferencia en países árabes. El grupo reiteró su demanda de acciones internacionales orientadas a aislar aún más a Israel y a llevar ante la justicia a sus responsables, a quienes responsabiliza de crímenes contra la humanidad.