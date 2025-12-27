Fallece con 82 años Amelia del Castillo, la primera presidenta en la historia del fútbol español

La programación navideña de Pinto continuará según lo previsto, respetando la voluntad de la familia de Amelia del Castillo Cobos. El Ayuntamiento ha confirmado esta decisión tras comunicar el fallecimiento de del Castillo a los 82 años, destacada por haber sido la primera mujer presidenta de un club de fútbol en España y reconocida este año como Hija Predilecta de la localidad. Según informó el Ayuntamiento de Pinto a través de su perfil en la red social X, la ciudad decretará tres jornadas de luto oficial los días 28, 29 y 30 de diciembre, durante las cuales las banderas ondearán a media asta.

Amelia del Castillo fundó el Club Atlético de Pinto y alcanzó el cargo de presidenta el 15 de octubre de 1963, hito que la ubicó como referente en la historia del fútbol nacional. El medio detalló que el Pleno del Ayuntamiento decidió de forma unánime el pasado 19 de noviembre concederle el título de Hija Predilecta, resaltando su trayectoria y calificándola como “una mujer pionera, valiente y un ejemplo para toda la ciudad”. Durante el acto de reconocimiento, del Castillo estuvo acompañada de familiares, amigos y personalidades vinculadas al deporte regional, entre ellas el presidente del Getafe CF, Ángel Torres, compañeros de profesión, exjugadores del Atlético de Pinto y representantes de todos los equipos de fútbol locales.

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, expresó públicamente su pesar en la red social X por el fallecimiento de Del Castillo, transmitiendo su pésame personal y el de los vecinos de la localidad a la familia de la homenajeada. Aguado subrayó sus cualidades como pionera y referente para la comunidad y aseguró que se han adoptado medidas oficiales de duelo en homenaje a su figura.

Tal como reportó el Ayuntamiento de Pinto, la decisión de mantener la programación navideña refleja el expreso deseo de la familia de Amelia del Castillo y busca honrar la memoria de quien supo abrir camino para las mujeres en el mundo del deporte. Por su singular contribución al fútbol español y por su dedicación al desarrollo de la vida deportiva y cívica de la ciudad, el legado de Del Castillo fue celebrado tanto en vida como en la despedida pública impulsada por instituciones y representantes sociales.

De acuerdo con lo consignado por el Ayuntamiento, el velatorio y los actos públicos relacionados con el fallecimiento incluían la participación de diversas figuras del ámbito deportivo, evidenciando el reconocimiento no solo local sino también regional a su trayectoria. Esta repercusión se materializó en la asistencia de representantes y exjugadores de distintas entidades futbolísticas durante los eventos conmemorativos más recientes.

El título de Hija Predilecta, acordado por unanimidad en el Pleno municipal, representó para Amelia del Castillo un reconocimiento a una vida dedicada al impulso del deporte en Pinto y a la promoción de valores de igualdad y liderazgo femenino en entornos tradicionalmente masculinos. Según publicó la administración local, la figura de Del Castillo persistirá como símbolo y referencia, especialmente para las generaciones vinculadas al desarrollo del fútbol base en la comunidad.