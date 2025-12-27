El Senado argentino aprueba el presupuesto de Milei para 2026, el primero de su mandato

“El déficit cero no se negocia, es la línea roja que separa el futuro del desastre”, expresó la senadora nacional Patricia Bullrich tras la aprobación en el Senado argentino del proyecto de Presupuesto General para 2026. En la misma intervención, Bullrich remarcó que se trata del “primer presupuesto con déficit cero de la Historia”, subrayando la trascendencia que desde el oficialismo se atribuye a la nueva hoja de ruta fiscal. La noticia principal corresponde a la validación del presupuesto presentado por el Gobierno de Javier Milei, el primero desde su asunción, y que establece equilibrio fiscal y proyecciones de crecimiento económico, de acuerdo al reporte de La Nación.

Según detalló dicho medio, la aprobación se produjo tras una sesión marcada por extensas negociaciones y un debate prolongado dentro de la Cámara alta. El texto fue validado en su totalidad, logrando el respaldo de 46 senadores, con 25 votos en contra y una abstención. El Senado consignó este resultado en su cuenta oficial en la red social X, confirmando el amplio respaldo, aunque con el marcado rechazo de la mayoría kirchnerista del bloque Popular, única fuerza que se distanció de la postura mayoritaria.

De acuerdo con la información publicada por La Nación, la sanción de este presupuesto supone la primera instancia en la que la administración de Javier Milei pone a prueba su capacidad para forjar alianzas y respaldos parlamentarios. Constituye, además, la principal iniciativa política llevada al Congreso tras el resultado de las últimas elecciones de medio término, donde el actual Gobierno midió por primera vez su fuerza legislativa.

El documento aprobado establece las previsiones macroeconómicas para el ciclo de 2026. Entre los principales ejes, se destaca una proyección de crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 5%. En términos de inflación, la cifra estimada para el año es del 10,1%. El superávit primario proyectado asciende al 1,5% del PIB, lo que según funcionarios y legisladores oficialistas refleja un cambio de paradigma respecto de ciclos presupuestarios previos.

El presupuesto también anticipa cómo evolucionará la demanda agregada. Las previsiones oficiales indican que el consumo privado experimentará un aumento del 4,9%, cifra que representa una caída de 5,3 puntos porcentuales si se la compara con la estimación fijada para 2025. Por el lado del consumo público, se advierte una suba proyectada del 1,2%, lo que marca un alza de 1,4 puntos frente al nivel de este año. La inversión, otro de los componentes clave del crecimiento, aparece con una proyección positiva del 9,4%. No obstante, este avance resulta inferior en ocho puntos al valor registrado para el ejercicio anterior, puntualizó el diario La Nación.

El senador nacional y portavoz presidencial, Manuel Adorni, manifestó públicamente su felicitación hacia quienes participaron en la elaboración y discusión de la iniciativa. Adorni enfatizó que el proceso alcanzó un “presupuesto tal como corresponde (...), uno sin déficit fiscal”, aludiendo al objetivo central comunicado por el Gobierno a lo largo de las negociaciones parlamentarias. A criterio del oficialismo, el equilibrio fiscal, la previsión de superávit y la meta de inflación condicionan el escenario económico y financiero para el año 2026.

Como explicó La Nación, el respaldo conseguido por Milei y su equipo involucró negociaciones con la mayoría de los bloques representados en el Senado, a excepción del sector vinculado al kirchnerismo. La validación final se interpretó como un “logro histórico” dentro del entorno oficialista, según destacaron algunos de sus referentes a través de redes sociales y en declaraciones a la prensa.

El análisis del texto presupuestario aprobado permite identificar la prioridad otorgada por el Gobierno al rigor en la gestión de las finanzas públicas. Se introduce como novedad la “regla” del superávit, según lo indicó Bullrich, quien manifestó que “no es una meta circunstancial”, sino un pilar de la nueva etapa económica. Estas definiciones reafirman la voluntad del Ejecutivo de sostener un modelo de equilibrio presupuestario, considerado en la discusión legislativa como un punto esencial para la estabilidad económica futura.

En el detalle de los votos, la Cámara alta relevó que los apoyos provinieron de casi todas las formaciones políticas, lo que evidenció la consolidación de un consenso transversal sobre los principales lineamientos del plan fiscal propuesto para 2026. El rechazo por parte del bloque mayoritario kirchnerista señala la continuidad de las diferencias sobre el enfoque económico y sobre la pertinencia del déficit cero como meta inviolable.

Las proyecciones y los objetivos macroeconómicos fijados en el presupuesto, de acuerdo a lo analizado por La Nación, configuran una hoja de ruta orientada a la recuperación del crecimiento y al control de variables críticas como la inflación y el gasto público. Los resultados de la votación y el contenido del presupuesto implican no solo un hito para el Gobierno de Javier Milei, sino también un cambio en la lógica de planificación económica observada en los años previos, según consignó el medio.

El primer presupuesto de la gestión Milei constituye, en suma, un test para la capacidad de articular acuerdos parlamentarios y proyecta el sendero de gestión para el próximo bienio, condicionado por la apuesta prioritaria al equilibrio fiscal, la reducción de la inflación y la recuperación del crecimiento económico.