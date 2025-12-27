Candela Márquez niega que haya roto con Alejandro Sanz

Cuando se le preguntó de forma insistente sobre una posible separación, Candela Márquez respondió con un "no" rotundo, según recoge la prensa presente en el evento benéfico organizado por Richy Castellanos a beneficio de la Fundación Theodora, en el que se dieron cita diversas figuras del mundo del espectáculo. La reacción de la actriz, quien evitó aclarar el estado real de su relación con Alejandro Sanz y optó por no profundizar en el tema ante la insistencia de los reporteros, ha alimentado las versiones en torno al presente de la pareja.

De acuerdo con la información divulgada por la revista '¡Hola!', la reciente noticia sobre la supuesta ruptura sentimental entre Alejandro Sanz y Candela Márquez, después de poco más de un año juntos, generó diversas especulaciones, en una primera instancia relacionadas con una posible infidelidad por parte del cantante. Sin embargo, el medio aseguró en exclusiva que no existen terceras personas vinculadas a la separación. La ruptura sería reciente, ya que ambos acudieron juntos a la celebración del 57 cumpleaños de Sanz, llevada a cabo el jueves 18 de diciembre, y varios asistentes habrían asegurado que se observaron muestras de afecto y complicidad entre la pareja durante toda la velada.

Según detalló '¡Hola!', personas cercanas al entorno de ambos sostienen que la separación obedece a la intensidad y la pasión de sus personalidades. Estos allegados explicaron, según el medio, que no es la primera vez que Sanz y Márquez "deciden tomarse un respiro en su relación", insistiendo en que persiste una fuerte atracción mutua. Además, indicaron que en ocasiones anteriores, el distanciamiento ha concluido en una reconciliación, lo que mantiene abierta la posibilidad de que el amor vuelva a imponerse y ambos retomen la relación próximamente.

El medio subrayó que, aunque la separación es un hecho en este momento, no puede descartarse un futuro reencuentro entre Márquez y Sanz. Las mismas fuentes puntualizaron que hasta el momento la relación entre ambos se ha caracterizado por una notable intensidad emocional, lo que ha dado lugar a varias pausas en el pasado, todas ellas seguidas de reencuentros.

En medio de la expectación generada, la aparición pública de Candela Márquez en el evento benéfico dio pie a nuevas preguntas acerca de su situación sentimental. La actriz, sin confirmar ni desmentir los rumores, optó por mantenerse al margen y no aportar detalles sobre la posible ruptura. Según los operadores de prensa presentes, la respuesta escueta de Márquez —"noooooooo"— fue interpretada como una forma de eludir el tema más que una confirmación tajante de la continuidad de la relación.

Alejandro Sanz y Candela Márquez, cuya relación se hizo pública hace poco más de un año, han cultivado gran visibilidad en el ámbito mediático, lo que ha intensificado la atención sobre su vida privada. El reportaje de '¡Hola!' señaló que amigos y conocidos de la pareja consideran que la separación responde a la naturaleza apasionada y enérgica de ambos, más que a incidentes externos o terceras personas, respaldando la hipótesis de una posible futura reconciliación.

En este contexto, la información publicada por la revista enfatizó la falta de señales sobre la participación de otros individuos en la decisión de tomarse un tiempo, reafirmando que el vínculo entre ambos continúa marcado por una fuerte conexión emocional. Según los testimonios recogidos por el medio, los allegados insisten en que las pausas que han ocurrido hasta ahora no han significado el fin definitivo de la relación y reiteran su convicción de que Sanz y Márquez podrían retomar su historia amorosa.

La gestualidad esquiva de Márquez frente a los representantes de la prensa en el evento a beneficio de la Fundación Theodora, junto a sus palabras seleccionadas, parecen ser una estrategia para resguardar su espacio personal ante la creciente atención mediática, sin brindar una versión oficial sobre el futuro de su relación con el cantante. Los rumores y versiones seguirán multiplicándose hasta que alguno de los protagonistas decida aclarar públicamente la situación.