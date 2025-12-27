Aviso rojo este domingo por fuertes lluvias en Málaga y alerta naranja en Almería y Granada

Las previsiones meteorológicas para la jornada del domingo contemplan acumulaciones de aguas pluviales muy superiores a lo habitual en algunas zonas de Andalucía, lo que ha motivado la activación de avisos de distintos niveles por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso más grave afecta a la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, donde se espera que la lluvia alcance hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas. Según información publicada por Europa Press basada en datos oficiales de la Aemet, este riesgo ha llevado a establecer el nivel rojo de alerta desde las primeras horas del día hasta las 4:00.

El nivel naranja por lluvias intensas también estará vigente en otras provincias andaluzas. En Granada y Almería, la Aemet anunció que la alerta abarcará gran parte del domingo. En Granada, la alerta naranja se mantendrá hasta las 15:00 y en Almería se prolongará hasta las 21:00. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas y vientos intensos de componente este, especialmente en las comarcas de Axarquía, Sol y Guadalhorce en Málaga, así como en las zonas de Poniente y Levante almeriense, la capital de Almería y en la franja costera de Granada, según detalló Europa Press a partir de los informes de la agencia meteorológica estatal.

En el caso particular de la provincia de Málaga, la situación es especialmente delicada en la zona de Sol y Guadalhorce. Desde el inicio de la jornada hasta las 4:00 se mantiene activo el nivel rojo por la previsión de hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas, según la página oficial de la Aemet. Tras este primer periodo crítico, entre las 4:00 y las 10:00, la zona pasa a nivel amarillo por riesgo de precipitaciones. En otras áreas malagueñas, como Antequera y Ronda, la alerta naranja regirá desde el comienzo del día hasta las 4:00. Antequera podría registrar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que en la comarca de Ronda se prevén hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

La Aemet también estableció el nivel naranja para la Axarquía malagueña por la posibilidad de alcanzar acumulaciones de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, con vigencia hasta las 15:00 del domingo. Al mismo tiempo, Almería enfrentará condiciones adversas principalmente en las comarcas Valle de Almanzora y Los Vélez. Allí, el aviso naranja se mantendrá hasta las 21:00, con la previsión de 80 litros por metro cuadrado en el mismo intervalo temporal.

Respecto a Granada, la costa estará bajo aviso amarillo desde el principio del día hasta las 15:00. La acumulación estimada es de 80 litros por metro cuadrado en doce horas, acompañada de tormentas puntuales. El mismo nivel de alerta afectará a las zonas granadinas de Nevada y Alpujarras, con pronóstico de 20 litros por metro cuadrado hasta las 10:00.

Las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas en Almería, así como Poniente y Almería Capital y Levante Almeriense, también estarán bajo nivel amarillo durante el domingo. En estas áreas, la cantidad de lluvia acumulada prevista es de 20 litros por metro cuadrado. La situación meteorológica consecuencia de estas precipitaciones se traducirá no solo en aguaceros intensos sino también en tormentas y fuertes rachas de viento, según detalló Europa Press a partir de la información oficial.

La Aemet subrayó a través de sus canales institucionales la importancia de extremar precauciones durante la jornada debido a la concentración e intensidad de las precipitaciones, especialmente ante el riesgo de inundaciones. Estas condiciones adversas pueden complicar el tráfico, provocar cortes temporales de suministro y dificultar las labores de los servicios de emergencia. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los partes oficiales y seguir las instrucciones de Protección Civil y de los organismos autonómicos de gestión de emergencias. Las previsiones advierten de la reiteración de episodios de lluvias intensas durante la jornada y los posibles efectos asociados en las principales vías de comunicación y zonas urbanas y rurales más expuestas.

La dinámica meteorológica prevista para estas horas podría generar acumulados excepcionales en cortos periodos, haciendo especial énfasis en la vulnerabilidad de aquellas áreas con antecedentes de inundaciones. La multiplicidad de avisos de diferentes niveles, desde amarillo a rojo, refleja la gravedad de la situación prevista y la necesidad de colaboración entre administraciones y ciudadanía para minimizar los riesgos.