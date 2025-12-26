Zelenski anuncia que se reunirá con Trump en "un futuro cercano"

Entre los temas que mayor interés han generado en la esfera internacional destacan las recientes gestiones diplomáticas entre Ucrania y Estados Unidos, enfocadas en encontrar una vía hacia la paz en el conflicto con Rusia. De acuerdo con el medio Europa Press, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, confirmó que se reunirá próximamente con el expresidente estadounidense Donald Trump, luego de una serie de conversaciones con altos funcionarios norteamericanos y asesores cercanos a Trump.

Según detalló Europa Press, Zelenski reveló este anuncio tras haber mantenido contactos con representantes estadounidenses, entre ellos Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, y Jared Kushner, yerno del propio Trump. Durante una conversación telefónica sostenida con ambos, el mandatario ucraniano compartió que en el diálogo abordaron "muchos detalles" y surgieron "buenas ideas" respecto a posibles formatos y plazos para alcanzar una paz duradera.

Europa Press informó que las declaraciones de Zelenski se difundieron a través de su canal de Telegram. En el mensaje, el presidente ucraniano profundizó en los avances recientes: "Hemos acordado reunirnos al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano. Mucho puede ser decidido de cara al Año Nuevo. ¡Gloria a Ucrania!", expresó Zelenski, subrayando la importancia que asigna a este próximo encuentro y al proceso de negociación en curso.

Rustem Umerov, quien ocupa la Secretaría de Seguridad Nacional de Ucrania, también confirmó la inminencia de la reunión en declaraciones recabadas por Europa Press, señalando que las conversaciones con la parte estadounidense han avanzado de manera significativa. Umerov ratificó la determinación de las autoridades ucranianas por no desaprovechar "ni un solo día" en el esfuerzo por alcanzar un acuerdo.

Europa Press publicó que el contexto de estos movimientos diplomáticos incluye la presentación pública del contenido del borrador de un plan de paz por parte de Zelenski, cuyo objetivo es poner fin a la invasión rusa en territorio ucraniano. Aunque no se han difundido los detalles completos de dicho plan, Zelenski aseguró que su equipo trabaja para garantizar que sea realista, eficaz y fiable. El presidente ucraniano insistió en que "trabaja sin descanso" y en la importancia de definir nuevos formatos y reuniones que permitan avanzar hacia una solución concreta antes de que termine el año.

En cuanto al contenido de la conversación con los emisarios estadounidenses, Europa Press destacó que Zelenski la calificó de "realmente buena", y mencionó con énfasis la exploración de ideas novedosas y una visión compartida sobre la necesidad de concretar metas y plazos específicos. Esta disposición a innovar en los procesos de negociación podría traducirse en una reconfiguración de los encuentros diplomáticos y de la estrategia general orientada a frenar el conflicto.

El anuncio del posible encuentro entre Zelenski y Trump adquiere relevancia adicional en el marco de la persistencia de hostilidades en Ucrania y de la importancia de los apoyos internacionales para la estabilidad en la región. Según publicó Europa Press, el gobierno ucraniano busca consolidar el respaldo estadounidense en el diseño y la implementación de mecanismos para el cese de la guerra, consciente del impacto que ello puede tener tanto en la dinámica interna como en la situación internacional.

El avance de las discusiones orientadas a la paz implica no solo esfuerzos de los líderes visibles, sino también la intervención activa de sus equipos y asesores. Europa Press subrayó que tanto el entorno cercano a Zelenski como a Trump participa estratégicamente en la planificación de las próximas etapas del diálogo.

Las gestiones descritas por Europa Press se producen en un contexto donde la presión por encontrar un desenlace negociado adquiere prioridad entre actores internacionales, especialmente ante la expectativa de posibles cambios en la alineación política de Estados Unidos. La proximidad del nuevo año marca un horizonte temporal que tanto Zelenski como sus interlocutores consideran crucial para adoptar decisiones que puedan modificar el escenario de confrontación actual.

De este modo, la coyuntura planteada a partir del anuncio de Zelenski, reportado por Europa Press, muestra un escenario en el que la diplomacia multilateral y bilateral experimenta un impulso orientado a obtener resultados antes de concluir el ciclo anual, con la esperanza de que el encuentro al más alto nivel con Trump represente un avance concreto hacia el cese del conflicto armado en Ucrania.