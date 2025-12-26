Trump asegura haber atacado posiciones de Estados Islámico en el noroeste de Nigeria

Durante una comunicación en su plataforma Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo referencia a reiteradas advertencias previas dirigidas a grupos armados en Nigeria, en las que alertaba sobre posibles consecuencias si persistían los ataques contra comunidades cristianas. La noticia principal gira en torno al anuncio realizado por Trump, quien aseguró que, bajo su mando, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una ofensiva con resultado letal contra posiciones de integrantes del Estado Islámico en la región noroeste de Nigeria. Según información publicada por el medio, el mandatario señaló que esta acción militar responde a lo que identificó como una serie de atentados y crímenes cometidos contra civiles cristianos por parte de milicianos extremistas en ese país africano.

Trump comunicó que la operación militar se efectuó en la noche del jueves, tras ordenar personalmente el ataque como comandante en jefe. El medio detalló que el presidente utilizó la expresión “la escoria terrorista” para referirse a los miembros de Estado Islámico en Nigeria y agregó que la ofensiva tuvo como objetivo responder a los actos violentos que, según denunció, han provocado la muerte de un número significativo de cristianos inocentes en la zona. En sus declaraciones, Trump reiteró que ya había advertido a los responsables de los ataques que, de no detener la violencia, Estados Unidos tomaría represalias contundentes.

De acuerdo con lo reportado, el presidente manifestó de manera pública que el Departamento de Defensa estadounidense llevó a cabo una serie de ataques calificados por él como “numerosos” y “perfectos”, pero no ofreció detalles específicos sobre las ubicaciones o el número de bajas provocadas por la ofensiva. En su mensaje, el mandatario también declaró: “Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista de Estado Islámico en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente (...) a cristianos inocentes”, según consignó el medio.

Durante la misma jornada, Trump incluyó en su comunicado un mensaje dirigido a la comunidad internacional, y especialmente a quienes perpetran crímenes en contra de cristianos. Afirmó que “previamente advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno”. Con esta afirmación, buscó subrayar que la ofensiva militar respondía tanto a razones de protección de civiles como al cumplimiento de advertencias previas realizadas por el propio mandatario estadounidense, indicó el medio.

También, tal como publicó la fuente, Trump aprovechó la ocasión para enviar saludos navideños, expresando: “Feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos”. El presidente completó su mensaje con una advertencia explícita dirigida a los responsables de los ataques: aseguró que “serán muchos más si continúa la masacre de cristianos”. Esta declaración refleja la disposición de la administración de Estados Unidos, bajo la dirección de Trump, de mantener o intensificar la acción militar si las agresiones a la población cristiana no cesan en el futuro inmediato.

El medio describió que el anuncio del presidente norteamericano tiene lugar en el contexto político y social de violencia armada en ciertas zonas de Nigeria, donde grupos como Estado Islámico han reivindicado la autoría de varios atentados. Las declaraciones de Trump se suman a una serie de medidas y discursos enfocados en la protección de minorías religiosas fuera del territorio estadounidense, priorizando acciones punitivas contra quienes considera responsables de ataques sectarios.

El informe no especificó la magnitud de la operación militar ni el número exacto de bajas entre los combatientes de Estado Islámico, tampoco se describieron posibles daños colaterales. Trump centró su comunicado en subrayar el carácter punitivo y ejemplarizante de la acción, y en insistir en que se trató de una respuesta directamente vinculada con la defensa de la población cristiana que, según sus palabras, ha sido víctima de ataques a manos de grupos extremistas en la región.

Según recogió el medio, la publicación de Trump movilizó reacciones tanto en círculos políticos como sociales, en medio del debate sobre la estrategia de intervención internacional del gobierno de Estados Unidos y su implicancia en países africanos donde se registran conflictos religiosos y atentados de grupos armados.

Hasta el cierre de la comunicación oficial difundida por el presidente, no se presentaron valoraciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos ni de autoridades nigerianas sobre las consecuencias concretas del ataque anunciado.