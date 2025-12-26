Somalia declara su rechazo categórico al reconocimiento israelí de Somalilandia

Las autoridades de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti advirtieron que cualquier movimiento tendiente a forzar el desplazamiento de palestinos hacia Somalilandia representaría una violación de principios internacionales, al tiempo que señalaron vínculos directos entre el reciente reconocimiento israelí de Somalilandia y la crisis en Gaza. Según detalló Europa Press, estos gobiernos ven con preocupación que el reconocimiento a Somalilandia siente un precedente que podría facilitar desplazamientos forzados, cuestión rechazada de manera categórica por la comunidad internacional.

El Gobierno somalí manifestó una oposición absoluta al reconocimiento formal de Somalilandia por parte de Israel, después de que este país se convirtiera en el primer Estado miembro de Naciones Unidas en adoptar esta medida, publicó Europa Press. El anuncio del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, situó la decisión en el marco de los llamados Acuerdos de Abraham, iniciativa que Estados Unidos impulsó durante el gobierno de Donald Trump para la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes. Esta declaración marcó la primera vez, desde la independencia de Somalilandia en 1991, que un país miembro de la ONU admite al estado separatista como entidad soberana, un hecho que desencadenó reacciones inmediatas.

Después del anuncio israelí, el titular de Exteriores de Somalia, Abdisalam Abdi Ali, sostuvo una conversación telefónica con sus homólogos de Egipto, Badr Abdelati; Turquía, Hakan Fidan; y Yibuti, Abdolkader Husein Omar, según consignó Europa Press. Al término del diálogo, los responsables de política exterior publicaron un comunicado conjunto en el que reiteraron su respaldo a la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Somalia. En el mismo texto, rechazaron y condenaron sin reservas la decisión israelí y reafirmaron su posición de no admitir ninguna reconfiguración del territorio somalí ni apoyo a entidades paralelas.

Los jefes diplomáticos de estos países declararon que la medida israelí constituye una amenaza para la estabilidad regional y para los principios establecidos en el Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas, reportó Europa Press. Advirtieron que crear entidades paralelas va en contra de la legitimidad internacional y pone en riesgo los esfuerzos de seguridad, estabilidad y desarrollo en la región. El comunicado subrayó la preocupación sobre la posibilidad de que la decisión de Israel pueda desestabilizar el Corno de África.

Investigadores del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) de Israel han resaltado el valor estratégico que representa para Israel el reconocimiento de Somalilandia, dada su ubicación geográfica cercana a zonas controladas por la insurgencia hutí en Yemen, según informó Europa Press. Este factor geopolítico añade un componente de interés estratégico más allá del reconocimiento formal.

De acuerdo con información publicada por Europa Press y citando reportes previos de CNN, distintas fuentes apuntaron que Israel consideró en algún momento la opción de trasladar por la fuerza a la población palestina de Gaza hacia Somalilandia. Ministros de Exteriores implicados en este asunto se han pronunciado en contra de ese escenario. El comunicado conjunto distribuido tras la conversación de los cuatro ministros enfatizó la preocupación de que cualquier acuerdo con Somalilandia se utilice para legitimar una reubicación forzosa e ilegal de palestinos, vínculo que asocian con la guerra actual en Gaza.

El mensaje enviado por los cuatro ministros subrayó su oposición tajante a cualquier intento de modificar la composición demográfica de los territorios palestinos mediante desplazamientos, postura que, señalaron, recibe el respaldo de la gran mayoría de países en el mundo. Textualmente, afirmaron: "Las partes enfatizan el rechazo categórico a cualquier plan para desplazar al pueblo palestino fuera de su territorio, que la gran mayoría de los países del mundo rechazan de forma, fondo y categóricamente", según publicó Europa Press.

El Gobierno israelí había reconocido brevemente la independencia de Somalilandia en 1960, durante los pocos días que el territorio existió como Estado autónomo, circunstancia ocurrida en un contexto muy distinto al actual. Desde la declaración de independencia de Somalilandia en 1991, el territorio ha mantenido algunos contactos diplomáticos con diversos gobiernos, pero hasta el anuncio de Israel ningún país miembro de Naciones Unidas había oficializado el reconocimiento del estado separatista, lo cual refuerza la singularidad de la decisión israelí, explicó Europa Press.

Finalmente, el comunicado de los ministros de Exteriores de Somalia, Egipto, Turquía y Yibuti reiteró el apoyo a los principios internacionales que defienden la unidad de Somalia, cuestionaron la legalidad del reconocimiento israelí de Somalilandia y rechazaron cualquier intento de imposición de "nueva realidad" o de creación de entidades separadas que no cuenten con el aval de los organismos multilaterales.