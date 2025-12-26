Seis partidos de sanción para el central del Sevilla FC Marcao tras su expulsión ante el Real Madrid

El incidente que protagonizó el defensa brasileño del Sevilla FC, Marcao, en el reciente duelo frente al Real Madrid ha derivado en una sanción de seis partidos, dictada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La medida apartará al habitual titular sevillista de la competición liguera hasta mediados de febrero, según consignó la RFEF este viernes, afectando al esquema defensivo del club andaluz.

Según detalló el informe disciplinario consultado por la RFEF, la sanción para Marcos do Nascimento Teixeira 'Marcao' se desglosa en varias infracciones cometidas durante y después del partido por la fecha 17 de LaLiga EA Sports 2025-26. De acuerdo con la información publicada, la suspensión incluye un partido por la doble cartulina amarilla que derivó en su expulsión inicial ante el conjunto madrileño. Además, el Comité añadió cuatro jornadas adicionales debido a insultos, ofensas verbales y comportamientos considerados injuriosos hacia el árbitro principal, Muñiz Ruiz. Un sexto partido se suma al castigo por conducta que la RFEF clasificó como "contraria al buen orden deportivo".

El acta arbitral de Muñiz Ruiz, recogida por la RFEF, especifica que Marcao “se encaró” al árbitro principal a escasa distancia de su rostro, con una actitud descrita como intimidante por el colegiado, quien detalló que tuvo que ser apartado por sus propios compañeros de equipo. Posteriormente, cuando ya se dirigía hacia el túnel de vestuarios, el jugador brasileño lanzó una expresión insultante y, una vez separado, propinó una patada a un balón cerca del área destinada al cuarto árbitro. Las palabras textuales atribuidas a Marcao por el colegiado, recogidas en el documento oficial, fueron: “Fillo da puta madre”.

Como consecuencia de esta resolución, el Sevilla FC pierde a uno de sus centrales de referencia durante seis fechas. Según informó el medio, Marcao no podrá disputar los partidos que su equipo afrontará contra el Levante UD, RC Celta, Elche CF, Athletic Club, RCD Mallorca y Girona FC, lo que priva al entrenador Matías Almeyda de un elemento importante en la defensa durante un periodo clave de la temporada.

En cuanto a la dirección técnica, la RFEF también confirmó una sanción que afecta al entrenador sevillista. Matías Almeyda recibió una suspensión de un partido debido a una doble amonestación en el mismo encuentro ante el Real Madrid, señalando que el técnico argentino no podrá acompañar a su equipo en el choque de la siguiente jornada contra Levante UD, previsto para el 4 de enero.

Según lo consignado por la RFEF, el episodio que originó la sanción se produjo en un contexto de alta tensión tras la doble amonestación de Marcao. El forcejeo verbal y posterior reacción del jugador llevó al colegiado a dejar constancia del incidente en el acta, lo que sirvió de base para la decisión del Comité de Disciplina. Los órganos competentes consideraron especialmente grave no solo la actitud hacia el árbitro principal, sino también el gesto adicional de golpear el balón estando ya fuera del terreno de juego.

El Comité de Disciplina de la RFEF fundamentó su resolución en la necesidad de preservar el respeto hacia el estamento arbitral y el correcto desarrollo del fútbol profesional. La sanción acumulada para Marcao se suma a otras medidas disciplinarias habituales en el campeonato cuando se presentan actos de desacato o violencia verbal en el entorno de los partidos oficiales de LaLiga.