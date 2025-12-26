Según declaraciones recientes del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la Administración rusa ha sostenido conversaciones telefónicas entre el asesor presidencial, Yuri Ushakov, y funcionarios estadounidenses, en relación con propuestas sobre el conflicto en Europa del Este. Estas comunicaciones se han realizado luego de un análisis detallado del último borrador del plan de paz que busca abordar la situación en Ucrania, propuesta cuyos detalles fueron publicados por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el pasado miércoles. Así lo informó la agencia rusa Interfax, citada por diversos medios internacionales.

En palabras de Peskov, recogidas por la agencia Interfax y difundidas por medios oficiales rusos, los diálogos entre ambas partes se establecieron luego de que Kirill Dimitriev, enviado especial ruso, compartió con el presidente Vladimir Putin los resultados de su reciente visita a Estados Unidos y sus encuentros con funcionarios norteamericanos. Tras la presentación de estas evaluaciones ante el Kremlin, altos cargos rusos analizaron la información y acordaron mantener un canal de comunicación abierto con Washington para examinar posibles avances hacia una resolución diplomática.

El portavoz del Kremlin detalló que Yuri Ushakov fue el encargado de representar a la Federación Rusa en estas conversaciones, mientras que “varios interlocutores” participaron en representación de la Casa Blanca. La Administración rusa expresó su disposición para continuar con estos contactos. Dimitri Peskov señaló: “Puedo decir que Yuri Ushakov ha representado a la Administración rusa durante estas conversaciones. Por parte de la Casa Blanca había varios interlocutores”.

El diálogo entre Moscú y Washington cobra un significado especial en el contexto de la reciente presentación de un nuevo borrador del plan de paz, que ha sido una de las iniciativas impulsadas por el gobierno ucraniano encabezado por Volodimir Zelenski. Según reportó Interfax, estos documentos de trabajo han sido evaluados por funcionarios rusos antes de avanzar con las comunicaciones bilaterales.

Mientras se desarrollaban estos contactos, Dimitri Peskov también manifestó su opinión sobre ciertas tácticas utilizadas por Kiev en el marco del conflicto. El portavoz ruso acusó a las autoridades ucranianas de recurrir a “diversos trucos para obtener dinero de Occidente”, y afirmó que, pese a esas estrategias, “aún no hemos escuchado nada sobre la celebración de elecciones”. Estas declaraciones, recogidas por Interfax y difundidas por medios estatales, reflejan la percepción rusa sobre las gestiones diplomáticas y políticas del gobierno ucraniano ante sus socios internacionales.

Estos intercambios entre Rusia y Estados Unidos se producen en una etapa marcada por los intentos de distintos actores internacionales por encontrar una solución pacífica al prolongado conflicto en territorio ucraniano. Los canales de diálogo, según han confirmado voceros del Kremlin y medios oficiales rusos, permanecen abiertos, y las autoridades de Moscú han ratificado su disposición a sostener reuniones adicionales en busca de una salida negociada.

El medio Interfax detalló que Yuri Ushakov, asesor de la Administración rusa, ha sido una figura central en el desarrollo de estos contactos recientes. Su interlocución con la Casa Blanca sigue a una serie de reuniones de alto nivel que, de acuerdo con los informes difundidos, han implicado presentaciones formales de planes de paz y la discusión de posibles modos de avanzar hacia la desescalada del conflicto.

Por el lado estadounidense, diversas fuentes reportadas por medios rusos confirmaron la participación de varios representantes del Ejecutivo norteamericano en estas conversaciones, aunque no se ha divulgado la identidad específica de los interlocutores. Las autoridades de Moscú y Washington han transmitir la voluntad de estudiar a fondo el contenido y los alcances del plan de paz ucraniano, así como el impacto potencial de cualquier acuerdo sobre la estabilidad regional.

La postura del Kremlin, según han reiterado voceros oficiales y medios afines, hace énfasis en la necesidad de análisis exhaustivo de las propuestas antes de cualquier compromiso sobre el terreno. Los contactos recientes se suman a una secuencia de encuentros bilaterales centrados en la seguridad de Europa del Este, los intereses de los países involucrados y la posibilidad de que un acuerdo de paz satisfaga los requerimientos de las diversas partes.

A pesar de estas gestiones, el contexto político interno de Ucrania sigue constituyendo un tema de debate en Moscú. Dimitri Peskov remarcó que las acciones del Ejecutivo ucraniano, en su opinión, se orientan a obtener respaldo financiero de Occidente, mientras que aspectos como la convocatoria a elecciones nacionales permanecen sin aclararse en el discurso oficial de Kiev. Las acusaciones formuladas por el portavoz ruso agregan tensiones adicionales a las reuniones multilaterales e influyen en el desarrollo de futuras negociaciones.

El desarrollo de los contactos entre Moscú y Washington se mantiene bajo seguimiento de parte de los principales medios de comunicación rusos y agencias internacionales, que reportaron cada avance, reunión o declaración en el marco de estos episodios. Hasta el momento, no se han anunciado resultados concretos o fechas para nuevas rondas de negociaciones, aunque ambas partes reconocieron la importancia de mantener el diálogo abierto respecto al conflicto ucraniano y las posibles vías para su resolución.