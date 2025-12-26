Agencias

Ribera afirma que la UE debe defender su sistema regulatorio para ser competitiva a nivel global

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, la española Teresa Ribera, considera que Europa debe defender su sistema regulatorio con mayor firmeza para mantenerse competitiva a nivel global, a pesar de las presiones desde Washington y la propia UE para que Bruselas relaje su postura.

En una entrevista con 'Financial Times', publicada este viernes, Ribera advierte de que la UE está destinada a perder una "carrera a la baja" en lo relativo a regulación, añadiendo que la UE debe respaldar su normativa digital y sus estándares verdes, a la vez que profundiza en el mercado único, para garantizar que seguirá siendo competitiva a nivel global.

"No es casualidad que la agenda verde y digital esté amenazada. Son los principales motores de la competitividad", apunta la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, para quien la UE debería escuchar los planteamientos de Washington, pero nunca ceder a las exigencias de su socio transatlántico de eliminar las leyes sobre cadenas de suministro sostenibles, deforestación y regulación de las redes sociales.

"Si perdemos nuestra identidad, nuestros valores, la confianza de nuestra gente, no podremos negociar nada ni llegar a acuerdos", afirma Ribera sin mencionar directamente al presidente estadounidense, añadiendo que Europa debe ser más eficaz el próximo año para garantizar la "competitividad, la seguridad y los valores que son la esencia de este mandato".

En este sentido, si bien reconoce la necesidad de simplificar las normas existentes y admite "debates continuos sobre cómo podemos mejorar los métodos de trabajo", la vicepresidenta de la Comisión defiende que el bloque debe "mantenerse fiel a sus valores" y ser coherente, posicionándose como referente mundial en la creación de estándares.

"Como europeos, no podemos apostar por una carrera a la baja. Sabemos que a través de la regulación creamos estos altos estándares", sostiene. "Y no hay ningún actor empresarial en Europa que no comprenda o niegue que, a través de estos altos estándares, puede mejorar su competitividad", añade.

Nombrada en diciembre de 2024, la exvicepresidenta del Gobierno español, firme defensora del reglamento digital y las regulaciones ecológicas de la UE, admite que, en algunos momentos, ha tenido que "alzar la voz y decir: lo siento, pero no vamos a deshacer nuestra regulación solo porque no les guste".

En los últimos meses, la Comisión Europea ha intensificado la aplicación de sus normas digitales con la apertura de investigaciones a multinacionales como Amazon, Microsoft, Google o Meta, aparte de imponer una multa de 120 millones de euros a X, la red social propiedad de Elon Musk, por infringir las normas de transparencia digital.

