PP presenta 224 enmiendas parciales por 67 millones contra los "presupuestos ilegales, sectarios e inflados" de Asturias

Un informe presentado por el Grupo Parlamentario Popular de Asturias señala que más de 537 millones de euros de las inversiones proyectadas por el Gobierno autonómico no llegarían a ejecutarse, según recoge el propio documento presupuestario del Ejecutivo. La preocupación se suma a la denuncia de un error contable en una empresa pública por valor de 7 millones de euros y a la acusación de que “las cuentas de las empresas públicas están trucadas”, según expresó Luis Venta, portavoz adjunto del PP en la Junta General, durante una rueda de prensa detallada por diversos medios.

De acuerdo con la información difundida por el medio original, el grupo liderado por Venta y Beatriz Polledo presentó este viernes 224 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2026. El valor global de estas modificaciones asciende a 67.676.096 euros, con propuestas orientadas a áreas como carreteras, sanidad, empleo, agricultura, educación y cultura en toda la comunidad. Los representantes del PP argumentaron que los presupuestos del Gobierno regional para el próximo año son “ilegales, sectarios e inflados a costa de los impuestos de los asturianos”.

Venta sostuvo en su intervención que el paquete de enmiendas se articula alrededor de una “rebaja fiscal que necesitan todos los asturianos”. Explicó que los cambios propuestos buscan atender áreas en las que el partido considera que la gestión del Ejecutivo autonómico resulta insuficiente o errónea, mientras rechazan lo que denominan un “agotamiento del socialismo asturiano”, en palabras de Polledo.

En el ámbito de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el PP presentó 74 enmiendas que suman más de 17 millones de euros. Luis Venta especificó que estos fondos estarían destinados a la reparación de infraestructuras viales con riesgo de accidente, localizadas principalmente en municipios como Piloña, Colunga, Villanueva, Panes y el corredor del Nalón. También figuran dentro de las propuestas la construcción de nuevas carreteras, destacando la autovía La Espina-Cangas, así como proyectos de saneamiento para zonas como Villa Viciosa, Gozón y Posada de Llanes, junto a planes de dragado en puertos autonómicos.

En la Consejería de Medio Rural, el PP registró 23 enmiendas que ascienden casi a los 4 millones de euros. Venta precisó que una de las preocupaciones clave es la situación de 79 jóvenes que no recibieron ayudas previamente para incorporarse a la actividad agrícola y ganadera. Además, proponen destinar un millón de euros para incrementar la superficie de plantación del manzano de sidra, una medida que consideran esencial para el sector.

En materia de empleo, los representantes del PP defendieron 6 enmiendas por un total de 3,6 millones de euros que favorecerían principalmente a autónomos, junto a un plan específico para reactivar el empleo gestionado a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) valorado en 7 millones de euros.

La portavoz adjunta Beatriz Polledo puntualizó ante los medios, según consignó la fuente original, que en el área de sanidad su grupo político propuso 6 enmiendas con un coste total de 9 millones de euros. Entre los objetivos destacados se encuentran la creación de la primera unidad hospitalaria especializada en Trastorno del Espectro Autista (TEA), el refuerzo de la red de salud mental, el fortalecimiento de los recursos de psiquiatría para población infanto-juvenil mediante una unidad hospitalaria en el Hospital de Cabueñes y la puesta en marcha de unidades de cuidados paliativos pediátricos. También incluyen fondos para la atención primaria y la construcción de un centro de salud en Piedras Blancas.

Las propuestas para Derechos Sociales y Bienestar comprenden 15 enmiendas por un total de 2,6 millones de euros. Polledo detalló que los fondos están previstos para la modernización y mejora de residencias de mayores y centros de atención directa, especificando proyectos en localidades como Navia, Allande, Cangas de Narcea, Somiedo, Villallón y Peñamellera Baja.

En el terreno educativo, el PP formalizó 15 enmiendas valoradas en 1,5 millones de euros. En cuanto a Cultura y Deporte, se presentaron 37 propuestas presupuestarias adicionales por un valor global de 3,3 millones de euros, todo ello según las explicaciones de los diputados citadas por la fuente.

Polledo subrayó, siempre según recogió la redacción original, que la intención del PP no es “maquillar un mal presupuesto”, sino convertir las enmiendas en una alternativa que, en sus palabras, muestre “otra forma de gobernar” y “un proyecto claro para Asturias”. De acuerdo con la exposición de los portavoces populares, las correcciones planteadas se justifican en la detección de errores y desviaciones relevantes en las cuentas autonómicas, con el objetivo de adaptar el gasto a las necesidades reales de la población y el tejido productivo de la región.

A lo largo de su intervención, Venta recalcó, según informó el medio, que el monto total de las partidas que no se ejecutarían podría afectar significativamente la eficacia del presupuesto previsto para 2026. El grupo parlamentario popular sostiene que la magnitud de las inversiones proyectadas pero no realizadas sugiere una gestión inadecuada de los fondos públicos, algo que motiva el número y el alcance de las enmiendas presentadas.

Las objeciones al proyecto de cuentas públicas engloban tanto críticas a la programación del gasto como a la ejecución de las inversiones comprometidas, así como a la conformación de partidas destinadas a sectores estratégicos para la comunidad.

El detalle de las propuestas y objeciones del Partido Popular forma parte del proceso de tramitación parlamentaria del proyecto presupuestario que se debatirá en la Junta General de Asturias antes de su aprobación definitiva.