Pellegrino Matarazzo: "Soy muy optimista, la gente que se pone límites no cree en sí misma"

La trayectoria de Pellegrino ‘Rino’ Matarazzo muestra una serie de decisiones impulsadas por su pasión por el fútbol y la confianza en sus posibilidades, aspectos que el entrenador estadounidense de origen italiano considera fundamentales para su vida profesional. Matarazzo asumirá el cargo de entrenador de la Real Sociedad tras ser elegido para reemplazar a Sergio Francisco, con su debut previsto el 4 de enero ante el Atlético de Madrid. Según informó el medio del club vasco, Matarazzo compartió su visión durante su primera entrevista en la entidad, destacando que la ausencia de fe en uno mismo constituye el verdadero límite para el desarrollo.

El medio del club de San Sebastián detalló que Matarazzo, aunque creció en Estados Unidos, forjó su identidad futbolística desde la infancia por la influencia de la Serie A italiana, especialmente durante la etapa en la que Diego Maradona jugó en el Nápoles. “Crecí viendo la Serie A en una pequeña televisión. Era la época en que Maradona jugaba para el Nápoles. Y por supuesto, esa es la razón por la que después de estudiar en la universidad, me mudé a Europa, por el fútbol, por esta pasión. Esta es una gran parte de quien soy y la razón por la que estoy aquí hoy”, relató Matarazzo en declaraciones difundidas por el club.

De acuerdo con la información proporcionada por el club, la trayectoria de Matarazzo como entrenador se ha desarrollado íntegramente en Alemania. Su último equipo antes de fichar por la Real Sociedad fue el Hoffenheim, del que se despidió en 2024. En los compases iniciales de su carrera como jugador, Matarazzo no llegó a disputar partidos en las principales categorías del fútbol profesional. Intentó cumplir ese objetivo en Italia, pero factores externos relacionados con agentes le impidieron consolidarse, según recogieron los medios vascos. Posteriormente, regresó a Estados Unidos, donde un amigo procedente de Alemania le propuso incorporarse al fútbol alemán. “Empecé en la cuarta división, tenía casi 23 años, así que era un poco viejo para empezar”, explicó.

El nuevo técnico del conjunto donostiarra subrayó en declaraciones a los medios de la Real Sociedad que varias de sus decisiones profesionales implicaron cambios trascendentales, como mudarse a Alemania sin dominar el idioma y trabajar para alcanzar un puesto de relevancia en la Bundesliga. “Mis visiones las guardo para mí mismo. Soy muy ambicioso. Me mudé a Alemania sin hablar una palabra de alemán. Me mudé por mí mismo. No jugué fútbol profesional, y me convertí en entrenador de la Bundesliga. Estoy aquí ahora porque tomé mis pasos y estoy muy contento de estar aquí”, enfatizó.

Las convicciones de Matarazzo se apoyan en una postura optimista que adjudica, en parte, a sus vivencias en Estados Unidos. “Creo que la gente que pone límites no cree en sí misma. Todo es muy posible. Esto es parte de posiblemente mi nacimiento en Estados Unidos. Aprendí a ser optimista, a alcanzar las estrellas. Si tienes la capacidad de invertir todo lo que tienes en lo que quieres, lo vas a conseguir”, comentó Matarazzo, en palabras recogidas por los medios de la Real Sociedad.

Además de su trayectoria en el fútbol europeo y de sus raíces italianas y estadounidenses, Matarazzo es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Columbia. Esta formación académica, según consignó el medio vasco, le aporta herramientas para el análisis pero reconoce que existen aspectos esenciales en el fútbol que no pueden cuantificarse por completo. “Fue un momento fantástico en mi vida. Y, por supuesto, sé cómo lidiar con los datos, un buen análisis, pero lo más importante, sé las limitaciones de los datos. No puedes desmantelar el espíritu humano en números. Este trabajo siempre se trata de la gente”, expresó en un testimonio transmitido por el club.

La llegada de Matarazzo al banquillo ‘txuri urdin’ supone un cambio de ciclo para la Real Sociedad después de un periodo encabezado por Sergio Francisco. Sus antecedentes en la Bundesliga, combinados con una visión centrada en la superación personal y un enfoque humano de la gestión grupal, marcan una nueva etapa para el club vasco, según lo reportó el club en su comunicado y entrevistas oficiales.