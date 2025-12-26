Mueren más de 15 personas en un ataque con drones contra una ciudad controlada por las RSF en el oeste de Sudán

El repunte de enfrentamientos entre grupos armados en Sudán ha tenido consecuencias directas para la población civil, con los hospitales y servicios básicos frecuentemente afectados por la violencia. Según informó Sudan Tribune, un bombardeo realizado con drones en Geneina, ciudad bajo dominio de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde noviembre de 2023, dejó al menos 17 víctimas mortales y numerosos heridos. El ataque ocurrió este viernes en la capital del estado de Darfur Occidental, próxima a la frontera con Chad, en el contexto de la guerra interna que afecta al país desde abril del año pasado.

De acuerdo con lo consignado por el medio Sudan Tribune, la administración instaurada por las RSF en Darfur Occidental detalló que los bombardeos impactaron en dos lugares diferentes de la ciudad. El primer objetivo resultó ser una estación hídrica situada en Ardamata, donde murieron siete personas. Otra ofensiva dirigida contra un vehículo encargado del traslado de pacientes al Hospital de Geneina causó diez fallecimientos adicionales. Hasta el momento, las Fuerzas Armadas sudanesas no han realizado comentarios públicos sobre estos hechos.

La serie de ataques en Geneina se produjo días después de que las RSF anunciaran la toma de dos nuevas localidades en el vecino estado de Darfur Norte. Este avance se suma a la captura en octubre pasado de El Fasher, capital regional de Darfur Norte, donde, según reportó Sudan Tribune, se habrían cometido ejecuciones, secuestros y agresiones sexuales por parte del grupo armado. Estas acciones forman parte de la escalada de violencia observada en el oeste sudanés, escenario de profundas rivalidades entre facciones armadas.

El origen del conflicto radica en desacuerdos graves respecto al proceso de integración de las RSF en el Ejército de Sudán, lo que terminó por paralizar la transición política iniciada tras la caída de Omar Hasán al Bashir en 2019. Aquella transición ya había mostrado signos de debilidad desde el golpe de Estado que depuso al entonces primer ministro Abdalá Hamdok en 2021.

La guerra civil que persiste en el país africano involucra la intervención de distintos actores internacionales, quienes han brindado apoyo a las partes en conflicto y han contribuido a prolongar la inestabilidad. Sudan Tribune informó que la escalada de violencia ha generado una crisis humanitaria de gran escala, imponiendo graves consecuencias sobre millones de personas desplazadas y refugiadas en regiones fronterizas como la de Chad.

El deterioro de infraestructuras esenciales, incluidos hospitales y sistemas de agua, ha complicado la atención de centenares de miles de afectados, según señala el medio. La propagación de enfermedades, junto con el daño a servicios básicos, mantiene el nivel de alarma internacional, mientras diversas organizaciones advierten que las condiciones para los civiles continúan empeorando. Además, se observa un creciente número de refugiados que cruzan hacia países vecinos, en busca de seguridad y atención médica, ante la insuficiencia de recursos en las zonas afectadas.

El control territorial disputado en Darfur constituye uno de los puntos más críticos de la confrontación, según el análisis de Sudan Tribune. A medida que las RSF consolidan su presencia en zonas estratégicas, los desplazados y residentes permanecen en situaciones de riesgo extremo. Los llamados a un cese de hostilidades y a la protección de la población civil se han multiplicado desde esferas internacionales, pero las acciones sobre el terreno mantienen un nivel sostenido de violencia.

Hasta el momento, y pese a la gravedad de los hechos más recientes, continúa la falta de pronunciamientos oficiales por parte de las Fuerzas Armadas sudanesas sobre los ataques recientes a infraestructuras sanitarias y servicios civiles. Sudan Tribune documentó que los hechos en Geneina reafirman la fragilidad de la situación humanitaria en el oeste de Sudán y subrayan la urgencia de medidas que permitan restablecer condiciones de seguridad básicas para los habitantes de la región.