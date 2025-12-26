Merchi disfruta de su nieta sin la presencia de David Rodríguez

Mientras la atención mediática se centraba en la relación entre Anabel Pantoja y su madre Merchi durante las celebraciones navideñas, la madre de la influencer fue vista en Sevilla llevando a su nieta a un polideportivo y compartiendo distintos momentos con la pequeña, según Europa Press, sin la compañía de David Rodríguez, pareja de Anabel. Esta escena reforzó las especulaciones en torno a una distancia cada vez más evidente entre Merchi y el fisioterapeuta en estos días festivos.

De acuerdo con Europa Press, los rumores en torno al entorno familiar de Anabel Pantoja se intensificaron después de que se sugiriera que David Rodríguez habría planteado un ultimátum relacionado con la celebración de las fiestas. Fuentes cercanas citadas por el medio indicaron que David no habría querido compartir las festividades navideñas con la madre de Anabel, situación que habría derivado en la decisión de pasar la Nochebuena y la Navidad solo junto a su pareja, en la ciudad de Córdoba. Paralelamente, Anabel pasó algunos días tanto en Córdoba como en Sevilla, alternando entre el ambiente familiar y su círculo de amistades, según se observó en diversas apariciones públicas recogidas por Europa Press.

En estos encuentros, la presencia de Merchi se limitó a momentos en exclusiva con su nieta. Europa Press reportó que la madre de la influencer no participó en reuniones familiares con David Rodríguez y tampoco se la observó compartir planificación alguna con ambos durante estas fechas. Las imágenes que circularon mostraron a Merchi en actitud reservada, sin realizar declaraciones que confirmaran o desmintieran las versiones sobre un posible distanciamiento con el fisioterapeuta. Ante las preguntas de los reporteros, la madre de Anabel evitó confirmar si existe un conflicto relacionado con la decisión de dónde pasar la Nochebuena, ni si David Rodríguez habría solicitado a su pareja escoger entre él o su madre para esa noche, según la información publicada por Europa Press.

El medido silencio de Merchi al respecto alimentó los comentarios sobre la naturaleza de la relación con el entorno de su hija, mientras la incertidumbre aumentaba sobre los planes para las próximas festividades, en concreto sobre la posibilidad de celebrar la Nochevieja en Canarias con Anabel y su nieta. Europa Press consignó que la madre de la influencer no quiso aclarar si viajaría para acompañar a la familia en esa fecha o si optaría por seguir manteniendo encuentros particulares solo con la niña.

Las repercusiones de estos episodios han generado debate entre seguidores y medios especializados, ya que este contexto familiar se desarrolló en un ambiente marcado por decisiones personales y ajustes de planes a raíz de las preferencias individuales de los miembros del círculo cercano de Anabel Pantoja. El medio resaltó que las imágenes captadas reflejan una ausencia de contacto entre Merchi y David Rodríguez, con lo que las conjeturas sobre una relación distante y la falta de encuentros entre ambos siguieron incrementándose, sin que hasta el momento existan declaraciones oficiales que aclaren la situación o confirmen alguno de los rumores publicados en días recientes.

Durante las jornadas navideñas, la presencia de Merchi centrada en el cuidado de su nieta y la ausencia de comentarios sobre su relación con el fisioterapeuta proyectaron una imagen de independencia a la espera de que los protagonistas decidan abordar públicamente el tema o hagan cambios en la dinámica familiar, mientras medios como Europa Press continuarán dando seguimiento al desarrollo de los acontecimientos que rodean a la familia de Anabel Pantoja.