Los agricultores griegos siguen protestando por el retraso del pago de los subsidios europeos

“Muchos pasaremos las vacaciones de Navidad en las calles”, manifestó un portavoz de las organizaciones agrícolas, refiriéndose a la continuidad de las protestas en Grecia frente al gobierno nacional, mientras productores y sindicatos denuncian falta de respuestas concretas de las autoridades. Según información publicada por el diario Kathimerini, más de tres mil tractores permanecen estacionados en uno de los carriles principales de la autopista central, lo que refleja la magnitud del movimiento que ha paralizado rutas clave en distintas regiones del país. Los manifestantes insisten en que esta presión busca respuestas concretas del Ejecutivo dirigido por Kyriakos Mitsotakis, en medio de acusaciones de desvío de fondos y retrasos en los pagos de subsidios europeos esencialmente vinculados al sector agrícola.

De acuerdo con el medio Kathimerini, decenas de agricultores se movilizaron de nuevo este viernes, con actos organizados en distintos puntos de Grecia. Los bloqueos se han concentrado especialmente en las autopistas más transitadas, aunque los voceros del gremio reiteran que en ciertos tramos no se ha interrumpido totalmente la circulación de vehículos, como es el caso del tramo central del país donde se observa una extensa fila de tractores apostados. Las organizaciones apuntan que mantendrán la presencia permanente en la vía pública hasta recibir compromisos claros y verificables por parte del gobierno nacional respecto a los pagos pendientes.

El origen de la movilización se halla en el escándalo de corrupción relacionado con la gestión y el supuesto desvío de aproximadamente 30 millones de euros en fondos destinados a ayudas agrícolas, una situación que ha agravado la tensión entre el sector rural y el Ejecutivo. Según consignó Kathimerini, los manifestantes afirman que carecen de garantías sobre el acceso a las subvenciones comprometidas y temen por la estabilidad económica de una parte fundamental del aparato productivo. Los agricultores responsabilizan al primer ministro Mitsotakis y a su gabinete de “malversar” estos recursos, acusaciones que han intensificado la presión social sobre el gobierno.

En el marco de estas protestas, representantes de los productores anunciaron dos encuentros clave para los próximos días: una concentración este sábado en la intersección de Nikaia, cerca de Larissa, que servirá de preparación para la convocatoria nacional prevista el domingo en varias ciudades. Estas reuniones permitirán a las asambleas rurales decidir sobre el posible fortalecimiento y prolongación de las movilizaciones. Los dirigentes del sector han señalado a las autoridades su intención de escalar las acciones si no reciben respuestas satisfactorias y explicaciones transparentes sobre el destino de los fondos europeos destinados al campo.

Kathimerini detalló que las protestas no son un hecho aislado ni de reciente surgimiento. Desde hace más de un mes, los trabajadores rurales protagonizan marchas y cortes de rutas, con epicentro en las grandes arterias viales y presencia notoria en zonas agrícolas. La persistencia de la protesta se explica por la incertidumbre en torno al futuro inmediato del sector, sumado a la percepción extendida entre los manifestantes de sentirse desprotegidos institucionalmente ante presuntos actos de corrupción.

Por su parte, las organizaciones gremiales destacaron, en declaraciones recogidas por Kathimerini, el carácter multitudinario de la protesta y la variedad de sectores afectados. La preocupación se extiende a la posibilidad de perder acceso a recursos esenciales para continuar con las campañas agrícolas, lo que podría derivar en efectos negativos para la producción y la economía nacional en los meses venideros.

Las próximas jornadas de protesta servirán, según lo expresado por los líderes rurales y reflejado por Kathimerini, para valorar posibles caminos de acción adicionales en caso de no avanzar en el diálogo con el Ejecutivo. El conflicto actual ha evidenciado un desgaste en las relaciones entre el Estado y el sector agrícola, colocando bajo escrutinio la gestión política del primer ministro Mitsotakis y la transparencia en el manejo de fondos de la Unión Europea dirigidos a la agricultura.