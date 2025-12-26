Agencias

La Liga Árabe afirma que el reconocimiento de Somalilandia es una medida "provocadora" e "inaceptable"

El líder del organismo panárabe advirtió que la nueva postura israelí sobre Somalilandia representa una amenaza seria para la seguridad de la región y constituye una ruptura de los principios básicos establecidos por la comunidad internacional

Ahmed Abulgheit, secretario general de la Liga Árabe, expresó que la reciente postura israelí respecto a Somalilandia podría facilitar la cooperación con actores externos que buscan desestabilizar la región, fenómeno que se presenta como una amenaza directa para la seguridad de África Oriental. Esta declaración fue difundida por la Liga Árabe el viernes a través de redes sociales y coincide con el reconocimiento oficial de Somalilandia por parte del Gobierno de Israel, situación que ha sido catalogada como “provocadora e inaceptable”. Según informó la Liga Árabe, la decisión israelí constituye una ruptura de los principios básicos establecidos por la comunidad internacional en torno a la soberanía y la integridad territorial.

De acuerdo con lo consignado por la Liga Árabe, Abulgheit remarcó que el reconocimiento dado a la región separatista, ubicada al noroeste de Somalia, representa una infracción a las normas del Derecho Internacional. Además, sostuvo que esta acción implica un atentado directo contra el principio de unidad y soberanía de los Estados, tema sustentado en la Carta de Naciones Unidas y considerado fundamental para las relaciones internacionales modernas. El comunicado del organismo panárabe hace énfasis en que Israel, al tomar esta medida unilateral, “ha ignorado resoluciones de validez internacional”, lo que profundiza la gravedad del acto. La Liga Árabe denuncia también que Israel, definido en el texto como “potencia ocupante”, perpetra transgresiones de manera diaria contra el pueblo palestino y otros Estados vecinos, y que el tipo de acciones que ahora toma respecto a Somalilandia encaja en una lógica que busca vulnerar la soberanía de Estados árabes y africanos.

El Gobierno israelí ya había reconocido anteriormente la independencia de la región, puntualmente en 1960, aunque en un momento singular: el breve período de cinco días durante el cual el territorio se constituyó como el Estado de Somalilandia tras el fin del protectorado británico. En contraste, desde la declaración unilateral de independencia proclamada en 1991, la autodenominada Somalilandia no había contado con el reconocimiento de ningún Estado miembro de Naciones Unidas hasta esta resolución reciente de Israel, según reportó la Liga Árabe. A pesar de sostener relaciones diplomáticas limitadas con determinados países, la región no había obtenido hasta ahora legitimidad estatal internacional.

La posición del organismo panárabe también fue ampliada por el portavoz del secretario general, Gamal Roshdy, quien recordó —tal como publicó la Liga Árabe— que Somalilandia sigue siendo, para la comunidad internacional, una parte indivisible de la República Federal de Somalia. Insistió en que cualquier intento de imponer un reconocimiento unilateral colisiona con las normas internacionales sobre la no injerencia en asuntos internos de Estados soberanos. Este señalamiento reitera la postura sostenida durante años por la Liga Árabe respecto a la validez del reconocimiento estatal sólo bajo los mecanismos establecidos por la ONU.

El reconocimiento de Somalilandia por Israel desató reacciones inmediatas en el continente africano. Somalia, junto con Egipto, Turquía y Yibuti, emitió un comunicado conjunto para denunciar el acto, expresó su preocupación ante la posibilidad de que el acuerdo israelí con el gobierno separatista se encuentre directamente relacionado con la escalada del conflicto en Gaza y advirtió sobre el riesgo de que Somalilandia sea utilizada como destino para el desplazamiento forzado e ilegal de población palestina. Esta posibilidad fue directamente abordada en el comunicado, en el cual los gobiernos implicados reafirmaron su rechazo “categórico” a cualquier iniciativa que contemple el traslado de palestinos fuera de su territorio, postura que, de acuerdo a sus palabras, comparten la mayoría de los Estados del mundo entero.

Esta serie de declaraciones ponen de manifiesto el deterioro en las relaciones diplomáticas entre Israel y países de la región, así como la inquietud por las implicaciones que la medida podría acarrear tanto en Somalia como en el contexto más amplio del Cuerno de África. La Liga Árabe reiteró su apelación a la comunidad internacional para que defienda el principio de soberanía y actúe en el marco de los organismos multilaterales. Según detalló la Liga Árabe, este episodio se suma a una lista de desencuentros recientes generados por las decisiones de Israel en Medio Oriente y África, y abre la puerta a mayores tensiones en una región ya considerada frágil en términos de seguridad y estabilidad política.

