Jorge Gutiérrez: "Kern Pharma ya demostró en 2024 estar preparado para La Vuelta, ojalá estar en Mónaco"

Jorge Gutiérrez atribuye al periodo reciente de lesiones y caídas una mayor motivación y una actitud más fortalecida para la nueva temporada. Después de atravesar una fase marcada por problemas físicos y situaciones adversas, el ciclista extremeño del Kern Pharma recalca la importancia del apoyo recibido por parte de su entorno cercano y del propio equipo. Según detalló el propio deportista en una entrevista difundida por su escuadra y reportada por su equipo este viernes, el objetivo es afrontar con energías renovadas los retos del año, especialmente con la vista puesta en regresar a La Vuelta a España tras la ausencia en la última edición por decisión de la organización.

De acuerdo con las declaraciones de Gutiérrez recogidas por el medio, la formación Kern Pharma, de categoría UCI ProTeam, ya mostró capacidad para disputar la ronda española, logrando tres victorias de etapa durante la temporada 2024. La exclusión del equipo de la pasada edición sigue presente en la planificación y aspiraciones del grupo, especialmente porque la edición próxima partirá desde Mónaco y Gutiérrez espera figurar en la alineación titular. “Soñando a lo grande creo que ganar una etapa en La Vuelta sería algo increíble. El equipo ya demostró en 2024 estar preparado para ello, y ojalá podamos tomar la salida este año en Mónaco y pueda hacerme un hueco en la alineación”, manifestó el corredor de Trujillo.

Tal como consignó la entrevista oficial, el propio ciclista recordó su debut en una de las grandes vueltas del calendario, señalando que nunca consideró posible competir en ella hasta recibir la noticia. Para él, la primera participación supuso una experiencia de aprendizaje y progreso personal. “A pesar de no ser consciente de lo que significaba participar en una prueba de este calibre, acabé muy contento, con la sensación de que esta experiencia me había hecho mejorar como ciclista”, reconoció ante los medios del equipo. Anteriormente, el ciclista había dado el salto al profesionalismo con el Kern Pharma y describe ese proceso como una etapa de mucho contraste, en la que enfrentó diferentes situaciones deportivas y personales.

La campaña de 2024 resultó clave para la adaptación de Gutiérrez a la máxima competencia, permitiéndole disputar pruebas como la Volta a Catalunya antes de ser confirmado en la ronda española. Según relató en la entrevista, esa temporada le sirvió para afianzarse en la categoría y obtener mayor confianza en su rendimiento. Tras una pretemporada positiva, debutó en la Figueira Champions Classic y, posteriormente, una serie de contratiempos afectó su rendimiento: padeció un virus estomacal en la Vuelta a Andalucía y sufrió caídas tanto en la Milano Torino como en la etapa principal del Tour de Turquía. No obstante, logró recuperarse para el Campeonato de España, donde volvió a su mejor nivel.

De acuerdo con lo publicado por su equipo, la recuperación se reflejó en los resultados obtenidos en las últimas pruebas de la temporada, como su cuarto puesto en la Milano Rapallo y su desempeño en Langkawi. Según el propio ciclista, pese a los problemas vividos a inicios de 2025, mantuvo la convicción de que sus esfuerzos darían resultado a largo plazo y nunca llegó a experimentar una caída anímica significativa. Describió el proceso de superar numerosos obstáculos como un reto difícil de gestionar, pero destacó el respaldo constante del equipo y de su familia.

El medio también recogió sus sensaciones al iniciar el nuevo ciclo. Gutiérrez apunta que la pretemporada actual le aporta un estímulo adicional y que afronta cada competición con muchas ganas. En sus palabras, “me estoy encontrando muy bien, de momento va todo sobre ruedas y tengo muchas ganas de plasmarlo en las carreras”. Su plan se mantiene alineado con las campañas pasadas: busca seguir mejorando su nivel individual y ayudar al equipo a alcanzar resultados destacados.

El ciclista extremeño expresó que participar en pruebas WorldTour representa una oportunidad para medirse al más alto nivel y planea llegar en una forma óptima que le permita luchar por la victoria. Además, describió al conjunto Kern Pharma como un equipo equilibrado y preparado para el reto de cualquier tipo de terreno competitivo, con la intención de ser fieles a un estilo combativo y ambicioso para obtener resultados positivos. “Veo al equipo muy bien, compensado y con capacidad de pelear en cualquier tipo de terreno. Nos mantendremos fieles a nuestra esencia, ambiciosos y combativos para que los resultados acaben llegando”, sostuvo el deportista en la entrevista.

Gutiérrez finalizó el diálogo remarcando el deseo de evitar lesiones o incidentes graves en la próxima temporada, esperando que los contratiempos recientes se conviertan en una fuente de aprendizaje y de avance profesional. Según puntualizó en sus declaraciones recogidas por el equipo, aspira a que la fortuna le acompañe y a aprovechar al máximo cada oportunidad para dar nuevos pasos en su carrera como ciclista.