Javier Gutiérrez ('Rondallas') celebra la España "plurinacional": "Parece que nos obligan a tanto enfrentamiento"

El largometraje “Rondallas” presenta la historia de los únicos sobrevivientes de un naufragio, interpretados por Javier Gutiérrez y Carlos Blanco, quienes exploran temas como el duelo y el valor de lo colectivo. De acuerdo con Europa Press, el filme escrito y dirigido por Daniel Sánchez Arévalo utiliza la música tradicional gallega como un elemento central para afrontar la pérdida y reivindicar la importancia de las tradiciones en la España contemporánea.

El medio Europa Press reportó que la película, programada para su estreno el jueves 1 de enero, reúne a un elenco encabezado por Javier Gutiérrez, María Vázquez, Judith Fernández, Tamar Novas, Carlos Blanco y Fer Fraga. “Rondallas” recurre a la agrupación musical gallega del mismo nombre como eje para superar el dolor de una tragedia y ofrecer un mensaje sobre la relevancia de la comunidad por encima de la individualidad. Gutiérrez, en entrevista con Europa Press, expresó su deseo de alejarse de la polarización y el enfrentamiento, manifestando que el filme invita a los espectadores a integrarse y comprender realidades diversas a través de una historia que pone en valor lo local.

A lo largo de la entrevista recogida por Europa Press, Javier Gutiérrez reflexionó sobre la identidad cultural en España y defendió la emoción que generan historias ajenas a la experiencia personal. “¿Por qué no me va a emocionar lo que viven ellos en una zona de Galicia?”, plantea el actor, quien considera legítimo sentir orgullo por la cultura propia. Carlos Blanco, uno de los coprotagonistas, afirmó que el mayor valor de “Rondallas” reside en su defensa de lo colectivo: “En la época del yo y del mí, ‘Rondallas’ habla del nosotros”. Para ambos, el largometraje destaca la necesidad de pertenencia y la fuerza de la comunidad para afrontar la adversidad.

La preservación de tradiciones ocupa un lugar destacado en el desarrollo del filme. María Vázquez, quien encarna a una viuda vinculada al mundo del mar, cuestionó la posibilidad de perder expresiones culturales ante la globalización y apostó por la convivencia de distintas costumbres en la sociedad actual. Gutiérrez subrayó la importancia de cuidar y dar visibilidad a esas tradiciones, rechazando la idea de que mantenerlas sea un gesto anticuado y defendiéndolo como “lo más moderno”. Según Sánchez Arévalo, la decisión de centrar el relato en una manifestación como la rondalla respondió al interés de iluminar aspectos culturales poco conocidos, incluso dentro de Galicia. El director identificó que estas agrupaciones musicales, originarias de una pequeña zona al sur de Vigo, resultan desconocidas para gran parte de la población local.

En palabras de Vázquez recogidas por Europa Press, la cultura gallega y sus expresiones tradicionales provienen principalmente del pueblo y de las clases menos favorecidas, lo que justifica la necesidad de hacer accesible la cultura a toda la población y no limitarla a las élites. Tamar Novas, por su parte, vinculó la desaparición de expresiones culturales a un sistema que valoriza solo lo material, señalando como relevante que otros pueblos defiendan su derecho a mantener su identidad. Para el actor, resulta llamativo observar cómo sociedades distintas también buscan proteger sus tradiciones en contextos adversos.

El largometraje explora diferentes formas de afrontar el duelo y la reconstrucción tras la pérdida. Vázquez destacó que los personajes, al reunirse para tocar música, encuentran una vía para compartir sus alegrías y sobrellevar el sufrimiento. Javier Gutiérrez señaló que uno de los mayores retos al enfrentar una tragedia consiste en permitirse experimentar la felicidad nuevamente, mientras que Tamar Novas detalló que muchas personas creen no merecer momentos de alegría tras episodios dolorosos. Judith Fernández explicó que el miedo a abrirse otra vez proviene del temor a traicionar la memoria del ser querido perdido, y Daniel Sánchez Arévalo apuntó que el temor a volver a sentir se asocia, a menudo, a esa misma idea de traición.

Europa Press consigna que la película analiza cómo la vivencia del duelo varía según la edad y las experiencias previas. Vázquez explicó que, a mayor edad, existe una tendencia a intentar superar las pérdidas con mayor prontitud, considerando el tiempo vital que resta. Fer Fraga argumentó que la diferencia en la manera de afrontar la pérdida radica en las herramientas emocionales de cada individuo. Fernández añadió que el carácter de cada persona también influye en esta diversidad de respuestas ante el dolor.

Sobre el papel de la rondalla en el filme, Vázquez enfatizó que este elemento musical opera no solo como rasgo identitario, sino como catalizador narrativo que impulsa a la comunidad a superar la adversidad. Sánchez Arévalo detalló a Europa Press que “a través de la música puedes convencer a alguien para cambiar de opinión”, y relató que las primeras semanas de rodaje implicaron el trabajo conjunto con un centenar de músicos rondalleiros. El cineasta observó paralelismos entre la labor de montar una agrupación musical y la producción de una película, ya que ambas tareas requieren cooperación, respeto por el espacio de cada participante y la superación del individualismo.

El actor Fer Fraga retoma este planteamiento y afirma que los valores colectivos de la rondalla tienen aplicación directa en el proceso cinematográfico, pues todo lo que implique abandonar el ego individual y trabajar en equipo resulta trasladable al ámbito del cine. Según la información publicada por Europa Press, “Rondallas” aborda la recuperación de la alegría en medio del duelo, la defensa de la cultura popular y la construcción de comunidad en tiempos en los que predominan la polarización y la deshumanización social.