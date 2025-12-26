Irán intercepta un petrolero extranjero frente a la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico

La reciente incautación de otro buque la semana anterior en el golfo de Omán, que transportaba seis millones de litros de crudo, se suma a la operación realizada frente a la isla de Qeshm, en el golfo Pérsico, donde las autoridades iraníes interceptaron un petrolero extranjero con cerca de cuatro millones de litros de combustible destinado al contrabando. Según reportó la agencia estatal IRNA, el operativo culminó con la detención de dieciséis tripulantes extranjeros que se encontraban a bordo, quienes ya han sido puestos a disposición judicial.

De acuerdo con lo publicado por IRNA, Mojtaba Ghahremani, máximo responsable del poder judicial en la provincia de Hormozgán, destacó que el operativo fue ejecutado por efectivos de la Armada de Irán y miembros de la Guardia Revolucionaria. El funcionario precisó que no se reveló el nombre del buque ni detalles sobre la bandera bajo la que navegaba. Ghahremani señaló que las fuerzas de seguridad abordaron el embarque e hicieron entrega de la tripulación extranjera a las instancias judiciales competentes, donde ya enfrentan cargos relacionados con el tráfico de combustible.

Tal como publicó IRNA, Ghahremani enfatizó la relevancia de actuar contra el contrabando de combustible en la zona. El funcionario afirmó que la respuesta de los cuerpos de seguridad dejó fuera de circulación un importante cargamento ilegal e impactó en las operaciones de las mafias y redes implicadas en el tráfico de hidrocarburos, asegurando que la estrategia oficial mantiene una postura de tolerancia cero con actividades ilícitas de esta naturaleza. "Las islas y las costas iraníes, además de las aguas del golfo Pérsico, no serán nunca un lugar seguro para este tipo de traficantes", sostuvo Ghahremani en declaraciones recogidas por IRNA.

En el detalle del operativo, la agencia IRNA consignó que las fuerzas de la Armada y de la Guardia Revolucionaria actuaron de forma coordinada para interceptar el petrolero, y que el hallazgo del combustible de contrabando respondía a labores de vigilancia continuas en la zona marítima próxima a Qeshm. Tras la incautación, las autoridades judiciales iniciaron los procedimientos contra los dieciséis tripulantes capturados, todos ellos de nacionalidad extranjera, que permanecen bajo custodia y a la espera de posteriores decisiones legales.

El medio IRNA informó, además, que el esquema regional para combatir el contrabando de combustibles involucra patrullajes tanto en aguas jurisdiccionales de Irán como en las áreas costeras, con el objetivo de desalentar las rutas ilegales utilizadas para el trasiego de crudo y derivados. De acuerdo con Ghahremani, las autoridades mantendrán la presión contra estas actividades delictivas, reforzando las operaciones militares y judiciales tanto en tierra como en mar.

La detención del petrolero frente a Qeshm representa, según el reporte de IRNA, uno de los mayores decomisos recientes en la región en materia de combustible asociado al contrabando. Irán sostiene que este tipo de operaciones buscan desarticular organizaciones transnacionales dedicadas al tráfico marítimo de hidrocarburos, cuyas acciones afectan tanto la economía local como la seguridad regional.

En sus declaraciones reproducidas por IRNA, Ghahremani manifestó que “seguiremos luchando por tierra y mar sin clemencia alguna, día y noche”, para evitar que las redes de contrabando consoliden rutas o puntos de operación en aguas o costas iraníes. La incisiva estrategia de vigilancia y las incautaciones registradas en las últimas semanas evidencian la intensificación de la campaña nacional destinada a enfrentar este tipo de delitos en el golfo Pérsico y zonas próximas.